الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

زد 2007 يكتسح فيوتشر بنتيجة 1/5 بمنافسات بطولة الجمهورية

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2007 علي فريق فيوتشر بنتيحة 1/5ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية .


أحرز أهداف الفوز لفريق زد كلا من:

احمد فايز هدف .
سيف الله ابوالقاسم هدف.
معاذ ابراهيم  هدف .
فاضل محمد فاضل هدف .
عمرو خالد الشوادفي هدف .

وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه التهنئة للاعبين والجهاز الفني علي الأداء الجيد والفوز اليوم .

الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق :
المدير الفنى ك/جيدو هوفمان 
مدرب عام ك/ طه فؤاد طه
مدرب ك/ اسلام محمد عبد العزيز
مدرب حراس ك/ خالد سامي
اخصائي د/ محمد حسام الدين
أداري ك/ عمرو كرم 
مدرب أحمال ك /مصطفى محمد 
محلل فني ك/ ايهاب الدجوي
مسؤول مهمات/ حسن عمران

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