زد 2007 يكتسح فيوتشر بنتيجة 1/5 بمنافسات بطولة الجمهورية
فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2007 علي فريق فيوتشر بنتيحة 1/5ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية .
أحرز أهداف الفوز لفريق زد كلا من:
احمد فايز هدف .
سيف الله ابوالقاسم هدف.
معاذ ابراهيم هدف .
فاضل محمد فاضل هدف .
عمرو خالد الشوادفي هدف .
وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه التهنئة للاعبين والجهاز الفني علي الأداء الجيد والفوز اليوم .
الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق :
المدير الفنى ك/جيدو هوفمان
مدرب عام ك/ طه فؤاد طه
مدرب ك/ اسلام محمد عبد العزيز
مدرب حراس ك/ خالد سامي
اخصائي د/ محمد حسام الدين
أداري ك/ عمرو كرم
مدرب أحمال ك /مصطفى محمد
محلل فني ك/ ايهاب الدجوي
مسؤول مهمات/ حسن عمران