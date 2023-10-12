الطفلة الفلسطينية كعادتها كانت جالسة في سكون وسط بعض الألعاب داخل غرفتها.. الابتسامة الصافية ترسم ملامح طفولتها البريئة.. أقصى أحلامها دخول والدتها عليها بلعبة جديدة تدخل السرور لقلبها لتكون عوضًا عن والدها الذي راح في قصف إسرائيلي.

تترجل الطفلة الفلسطينية داخل غرفتها لا تبالي بالنيران التي تحاصر منزلها هى ووالدتها وأشقائها الثلاثة، تبحث عن لعبتها الضائعة، فإذ أصوات مرعبة تقترب منها.. تقف الطفلة حائرة من أين هذا الصوت.. يقترب شيئًا فشيئًا فتقرر الهرب.

صاروخ الجيش الإسرائيلي كان أسرع من رغبة الطفلة في رؤية والدتها والاستنجدات بها، فتقع أسفل الأنقاض.

مئات من الأطفال الفلسطينيين حالهم لا يختلف عن سيناريو هذه الطفلة التي وقعت أسفل أنقاض منزلها تحاول الاستغاثة بوالدتها من الموت أسفل الانقاض ووسط أجواء الحرب بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال.

وكانت قد دعت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، يوم الخميس ١٢ أكتوبر الجاري، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفاً عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.

وأكدت مصر، على أن المسئولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم، أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن.

«ماما فينك.. أنا بموت».. كيف قضى القصف الإسرائيلي على حلم الطفلة الفلسطينية



