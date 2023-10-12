رئيس جامعة المنيا يشهد احتفالية إطلاق عام الإيسيسكو للشباب بالعاصمة الإدارية

شهد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، وطلاب الجامعة الوافدين، وإيمان حمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة ، فعاليات احتفالية إطلاق "عام الإيسيسكو للشباب" التي تم تنظيمها من قِبل منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من وزراء الدول الإسلامية، والسفراء، ورؤساء الهيئات والمنظمات الدولية، وقيادات الوزارة ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، والشخصيات العامة، ورجال الأعمال والصناعة والشباب والأساتذة والعلماء والخبراء والباحثين في مختلف التخصصات العلمية والتربوية والثقافية من مصر ودول العالم الإسلامي، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بالمشاركة في الملتقى الذي يبرهن على جهود الدولة المصرية، في تقديم كافة سبل الدعم للشباب، وسبل الابتكار والإبداع باعتبارهم المحرك الرئيسي لقاطرة التنمية ، وفرصة لمناقشة مجموعة من الأفكار والمقترحات ، بهدف المساهمة في وضع استراتيجيات كفيلة لتحسين الظروف التعليمية والإجتماعية وحماية وتثمين التراث بدول العالم الإسلامي.

وضم الحفل فقرات فنية متميزة قدمها كورال منظمة الإيسيسكو، وعرض نموذج محاكاة لمؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ، وناقش خلاله الشباب ممثلو الدول الأعضاء التحديات التي تواجه العالم الإسلامي في مجالات ، التربية والعلوم ، والثقافة والإتصال والعلوم الإنسانية ، وقدموا توصيات لمواجهة هذه التحديات.

وفي ختام الحفل ، تم تكريم الطلاب الأوائل من الطلاب الوافدين على مستوى الجامعات المصرية ، وكان من ضمنهم طلاباً من جامعة المنيا ، وهم ، الطالب مصطفي مجدي عمر، بكلية الطب من دولة البحرين، والطالب عبد الله عبد القادر عوض بكلية الطب من سوريا ، والطالب محمد صالح محمد من كلية الطب من اليمن ، والطالب عبد الله أحمد ممدوح من كلية طب الأسنان من سوريا، والطالب حيان مصعب أبو عون من كلية طب الأسنان من سوريا.

ويستهدف "عام الإيسيسكو للشباب" بناء قدرات الشباب في الدول الأعضاء بالمنظمة وتنمية مهاراتهم ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في كل دولة ، ومساعدتهم على تطوير قدراتهم واستغلال حماسهم وطاقاتهم ، ليكون له مردود بالمجتمع الإنساني بوجه عام ، وتحقيق الترابط والتكامل والتنسيق الإستراتيجي بين دول العالم الإسلامي في مجالات اختصاصها.

وتجدر الإشارة بأن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) ، هي منظمة دولية متخصصة أنشئت عام 1982، ويقع مقرها في مدينة الرباط المغربية.، وتعمل في إطار منظمة التعاون الإسلامي ، وتعني بميادين التربية والعلوم والثقافة والإتصال في الدول الإسلامية ، لتدعيم وتقوية الروابط بين الدول الأعضاء.