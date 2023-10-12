صندوق النقد الدولي محذرًا: الاقتصاد السوداني في طي النسيان

حذر صندوق النقد الدولي، من تأثير الحرب السودانية علي الناتج المحلي، الذى من المتوقع انكماشه لأكثر من 18% في 2023.

قالت مؤسسة النقد الدولي، إن في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لـ6 أشهر، تراجع بكثرة نتيجة الصراع السوداني، الذى دمر البنية التحتية ويهدد الوصول إلى الخدمات الأساسية.

وأضافت المؤسسة، أن السودان تعرض لتضخم بالفعل ثلاثية قبل الصراع تفاقمت التوقعات الاقتصادية السيئة منذ أبريل.

يعد السودان من ثالث أكبر الدول المنتجة للذهب في القارة الأفريقية، توقفت المبيعات رسميًا، مما حرم البلاد من مصدرها الرئيسي للدخل من العملات الأجنبية.

وتضررت الزراعة، وهي أحد أهم القطاعات التي تمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي و80% من الوظائف، بشدة مع تأثر التجارة والتمويل بشدة.

وانخفض الجنيه السوداني مؤخرًا، وخسر 50% من قيمته منذ بداية الأزمة.

ومع خسارة الجنيه السوداني 50% من قيمته منذ أبريل، يحذر صندوق النقد الدولي من أن تأثير الصراع قد يكون طويل الأمد ومن المرجح أن تستغرق عملية إعادة الإعمار سنوات.

ويضيف المعهد أن الدول المجاورة وشمال أفريقيا ستعاني أيضًا من ضعف الاقتصاد السوداني.

أفادت المواقع العالمية، اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، قرار بفتح تحقيق بشأن الوضع الإنساني في السودان، بعد مقتل أبرياء وأطفال خلال 6 أشهر الماضية.

وقالت ميشيل تايلور، الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيان له، إن القرار فتح التحقيق جاء علي ما اتفق عليه من قوانين ولوائح، وتأكيد من وقت الأطراف المتحاربة الأعمال الإجرامية والانتهاكات التي يرتكبها الطرفان.

وطالبت تايلور، بضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق، وهي حاجة ماسة إليها.

وأوضحت تايلور: "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يضع ثقة عمياء في حسن نية الجنرالات الذين أظهروا استهتاراً تاماً بحياة المدنيين والتزامهم بحمايتهم".

وتابعت:" الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إنها تسعى جاهدة للوصول إلى 18 مليون شخص محتاج في السودان، لمواجهة كارثة إنسانية يعوقها انعدام الأمن وتدخل الأطراف المتحاربة ونقص الدعم الدولي".

أعلنت "وزارة الخارجية السودانية"، في بيان عاجل لها، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران، حسبما أفادت وسائل إعلام سودانية، مساء اليوم الإثنين.

وقالت الخارجية السودانية في بيان لها أن "الخرطوم وطهران اتفقتا على عودة العلاقات بينهما بعد اتصالات رفيعة المستوى في حكومة البلدين خلال الأشهر الماضية لتحقيق مصلحة البلدين".

وأشارت لاتفاق الطرفين على تطوير العلاقات بينهما وتوسيع التعاون في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين. كما أكد البيان أن "الحكومتين اتفقتا على اتخاذ الترتيبات اللازمة لفتح سفارتي البلدين".

وقطع السودان العلاقات الدبلوماسية مع إيران في عام 2016، بعد اقتحام السفارة السعودية بطهران.

وأعلنت إيران والسودان في يوليو الماضي، عزمهما استعادة العلاقات بينهما، بعد أن التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، مع نظيره السوداني علي الصادق، للمرة الأولى منذ قطع العلاقات الدبلوماسية قبل 7 سنوات.