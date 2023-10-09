عاجل
محمد الضيف قائد طوفان الأقصى وكابوس إسرائيل وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بفرض حصار كامل على غزة (شاهد) عاجل| إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل عاجل.. اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة
الإثنين 09 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

اتفاق بين السودان وإيران على عودة العلاقات الدبلوماسية

السودان وإيران
السودان وإيران

 أعلنت "وزارة الخارجية السودانية"، في بيان عاجل لها، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران، حسبما أفادت وسائل إعلام سودانية، مساء اليوم الإثنين.

 وقالت الخارجية السودانية في بيان لها أن "الخرطوم وطهران اتفقتا على عودة العلاقات بينهما بعد اتصالات رفيعة المستوى في حكومة البلدين خلال الأشهر الماضية لتحقيق مصلحة البلدين".

 وأشارت لاتفاق الطرفين على تطوير العلاقات بينهما وتوسيع التعاون في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين. كما أكد البيان أن "الحكومتين اتفقتا على اتخاذ الترتيبات اللازمة لفتح سفارتي البلدين".

 وقطع السودان العلاقات الدبلوماسية مع إيران في عام 2016، بعد اقتحام السفارة السعودية بطهران.

 وأعلنت إيران والسودان في يوليو الماضي، عزمهما استعادة العلاقات بينهما، بعد أن التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، مع نظيره السوداني علي الصادق، للمرة الأولى منذ قطع العلاقات الدبلوماسية قبل 7 سنوات.

 إيران تُؤكد: ندعم الهجوم الفلسطيني على إسرائيل

 علّقت "إيران"، على عملية "طوفان الأقصى" التي بدأتها المُقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية، السبت.

 وأعلن مستشار القائد الأعلى الإيراني اللواء يحيى رحيم صفوي، دعم طهران للعملیة التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

 وأضاف "وصفي"، أن "طهران ستقف إلی جانب المجاهدين الفلسطينيين حتی تحریر فلسطین والقدس الشريف"، مؤكدًا ثقته أن جبهة المقاومة تدعمها كذلك.

 وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم، السبت، عن تعزيز قواته في جبهته الشمالية على الحدود اللبنانية.

مواد متعلقة

إيران تُؤكد: ندعم الهجوم الفلسطيني على إسرائيل

وزير إسرائيلي يُطلق تصريحات نارية ضد إيران وحزب الله

إيران.. اكتشاف 4 حقول جديدة للنفط والغاز

أمريكا: "سنواصل حض إيران على اتخاذ خطوات لخفض التصعيد"

إيران تُصدر بيانًا عاجلًا بشأن العلاقات مع مصر

إيران تُعلن ضبط مُعدات تجسس أمريكية في سيستان وبلوشستان
الجريدة الورقية