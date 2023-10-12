حصول طالب في جامعة النيل على المركز الأول عالميًّا في الابتكار

حصل الطالب يوسف ياسر، بالفرقة الرابعة بكلية إدارة الإعمال في جامعة النيل الأهلية، على المركز الأول عالميًّا في مسابقة المعرض الدولي للابتكار والتجارة 2023.

وفاز الطالب في جامعة النيل عن مشروعه لتطوير فاعلية الألواح الشمسية المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية والذي اختير من بين 2000 مشروع مشارك في المسابقة.

ويعد هذا الإنجاز قصة نجاح جديدة لجامعة النيل الاهلية برئاسة الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، وعقدت المسابقة بالممكلة المتحدة - لندن (international inovation & trade expo 2023)

وتعد هذه المسابقة العالمية منصة لأعمال المخترعين والمصنعين من 33 دولة لتقديم أحدث منتجاتهم وابتكاراتهم الحاصلة على براءة الاختراع، وأفكارهم الجديدة، وتبادل المعلومات في المجالات المتنوعة في جو من التنافس والإبداع.

رئيس جامعة النيل يهنئ الطالب

وقدم الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، التهنئة للطالب يوسف ياسر، على ما حققه من نجاح كان سبيلا في حصوله على المركز الأول في هذه المسابقة العالمية، وترسيخ اسم جامعة النيل الأهلية في المحافل والمسابقات الدولية، وكذلك التمثيل المشرف للدور المصري في هذه المسابقة.

وأكد رئيس جامعة النيل رعاية الجامعة لطلابها المتميزين والمبتكرين، من خلال كافة الوسائل التقنية والمعلوماتية والتكنولوجية والبيئة الدراسية والمناخ الذي تهيئه الجامعة لابداع وابتكار الطلاب، الأمر الذي كان من شأنه تحقيق عدد كبير من طلاب الجامعة على مستوى مختلف الكليات مراكز متقدمة وفي الصفوف الأولى في عدد كبير من المسابقات الدولية.

وتوجه رئيس جامعة النيل الاهلية بالتهنئة إلى أسرة جامعة النيل بشكل عام، لتفوق طلابها وأعضاء هيئة التدريس بها، وإلى كلية إدارة الأعمال بشكل خاص بعد الفوز المستحق الذي حققه يوسف ياسر، في هذه المسابقة العالمية، وأعاد تأكيده على ان الجامعة قائمة على 4 محاور استراتيجية أساسية ترتكز عليهم، وتعتبرها مجالاتها الرئيسية للعمل نحو النجاح والتنمية، وهي التعلم، البحث العلمي، الابتكار وريادة الأعمال، التأثير المجتمعي الإيجابي.

و تقدم رئيس جامعة النيل الأهلية، بالشكر إلى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الرعاية التي تم تقديمها للطالب يوسف ياسر، للمشاركة في المسابقة عن طريق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وأعرب يوسف ياسر، الحاصل على المركز الأول في مسابقة المعرض الدولي للابتكار والتجارة 2023 ، عن سعادته بالنجاح الذي حققه بفوزه وكذلك المنافسة القوية التي خاضها مع 2000 مشروع منافس واستطاع ان يحقق هذا المركز المتميز للجامعة وللدولة المصرية، ووجه الشكر لكل أسرة جامعة النيل الاهلية الداعمة لمسيرة الطلاب البحثية والعلمية.

على جانب متواصل، هنأ الدكتور حسن علي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة النيل الاهلية، الطالب يوسف ياسر، على تحقيقه المركز الأول في المسابقة، ومؤكدا على ان الكلية يحصل فيها الطالب على الاهتمام الأكاديمي من قبل The Learning Center (TLC) من بداية الدراسة وحتى نهاية العام الدراسي من خلال توفير محاضرات خاصة ومجانية إضافية وورش عمل مع المعيدين وأعضاء هيئة التدريس، كما تدعو الكلية العديد من الأساتذة والعلماء المرموقين من مختلف البلاد لاعطاء ندوات تعليمية وورش تدريبية للطلاب، وتوفر الكلية فرص للتدريب العملي لطلابها في العديد من الشركات المرموقة.



