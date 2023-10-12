جزار يتعدى على زوجته بسلاح أبيض في المقطم

أقدم جزار على تعذيب زوجته بطريقة بشعة، وذلك عقب معرفته لرفعها دعوى خلع ضده، فقد استل سلاحا أبيض وتعدى عليها حتى سقطت غارقة فى دمائها وتم إسعافها، وحررت محضرًا لدى الأجهزة الأمنية وتم القبض على المتهم.

جزار يتعدى على زوجته بسلاح أبيض بالمقطم

ورصدت المتابعة الأمنية بمقطع فيديو عبر أحد المواقع يتضمن تضرر زوجة من زوجها لتعديه عليها بالضرب وإصابتها بجروح عقب علمه برفعها دعوى خُلع ضده وتركها منزل الزوجية.

وبالفحص تبين سابقة تحرير محضر بقسم شرطة المقطم بالقاهرة بتاريخ 13 /8 /2023 تضمن مشاجرة بين جزار وزوجته "ربة منزل" لذات السبب، وتعديه عليها بسلاح أبيض "كتر" وإحداث إصابتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وضبطه فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيقات.

عقوبة التعذيب فى القانون

وتنص المادة رقم 126 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "يعاقب بالسجن المشدد كل موظف أو مستخدم عمومى، أو أحد رجال الضبط قام بنفسه أو أمر بتعذيب إنسان، وذلك بإحداث إيذاء جسدى أو نفسى به؛ بقصد حمله هو أو غيره على الاعتراف أو للحصول منه أو من غيره على أى معلومات أو لمعاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه هو أو غيره أو بسبب التمييز أيًّا كان نوعه، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على التعذيب أو سكت عنه رغم قدرته على إيقافه، وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا".

وفى سياق متصل فقد قررت جهات التحقيق، حبس جزار الفيوم، بتهمة ذبح زوجته وشق بطنها إلى نصفين في وسط الشارع العام، مما أودى بحياتها.

تلقت الشرطة بلاغا بقيام "جزار" من قرية "جبلة" بمركز سنورس في الفيوم، بقتل زوجته عن طريق ذبحها وسط الشارع.

كما،إن المتهم توجه عقب الجريمة لتسليم نفسه إلى الشرطة واعترف بتفاصيل الجريمة كاملة، حيث أكد أن زوجته دائمة الشجار معه وكانت غاضبة في منزل أهلها و أعادها منذ فترة قليلة، لكنهما تشاجرا، الجمعة، مما دعاها لترك المنزل مرة أخرى.

وأضاف أنه لحق بها وحاول إعادتها، إلا أنها رفضت، ثم قرر التخلص منها بسبب "النكد" الذي كانت تسببه له، بحسب تعبيره.