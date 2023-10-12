الفنان خالد دلوان : أستعد لطرح أغاني تحافظ على قواعد الأغنية الطربية

قال الفنان خالد دلوان، إنه يستعد لطرح العديد من الأغاني الجديدة والتي تحمل رسالة للجمهور، وتحافظ على قواعد الأغنية الطربية.

وأكد الفنان خالد دلوان، تصريحات تلفزيونية، أنه طرح خلال الفترة الماضية أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والتي تحمل اسم “كلها منك” من كلمات قاسم عبيد وألحان سعدي الحلي.

وتقول كلمات الأغنية:كلها منك زاد همي وكثر وانت وحدك علمتني السهر شجابني شوصلني يمك الف هم والنوبه همك تزعل وكل يوم الي تودي خبر كلها منك زاد همي وكثر

وكانت احد أغاني الفنان الفنان خالد دلوان تحمل اسم «متيم وملهوف» وهي من كلمات مشعل العساف وألحان سعود بن عبدالمجيد

وتقول كلمات الأغنية: “مادام في داخل خفوقك مكاني وغلاي في قلبك تمكن من الجوف لك الغلا اللي ماخذاه شخص ثاني وقلبي على حبك متيم وملهوف ياحاضري مافات لي من زماني”.