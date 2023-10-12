عمرو دياب يصدم الجمهور بعد الستين.. أين قضى الهضبة عيد ميلاده الـ62؟

فاجأت جنا عمرو دياب الجمهور بالمكان الذي قضى الهضبة به عيد ميلاده الـ62، وذلك بعدما نشرت محادثة خاصة بينهما حرصت خلالها على تهنئته وسؤاله عن خطته لقضاء عيد ميلاده، ليرد عليها بأنه متواجد في الاستوديو.

أين قضى عمرو دياب عيد ميلاده الـ62؟

شاركت جنا عمرو دياب متابعيها بـ"سكرين شوت" من محادثتها مع والدها عبر تطبيق "واتس آب"، من خلال خاصية القصص المصورة "ستوري"، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

جنا عمرو دياب مع والدها

ووجهت جنا رسالة حب لوالدها بمناسبة عيد ميلاده قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا بابا.. أحبك"، ثم وجهت له سؤالًا قائلة: "هتعمل إيه النهاردة؟"، ليرد عليها عمرو دياب قائلًا: "في الاستوديو".

محادثة عمرو دياب مع ابنته جنا

عيد ميلاد عمرو دياب

يحتفل الهضبة عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب، بعيد ميلاده يوم 11 أكتوبر من كل عام، فهو من مواليد محافظة ومدينة بورسعيد، وعائلته من قرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح في محافظة الشرقية، أعرق العائلات بالمحافظة، حيث تتوارث العائلة عمودية قرية سنهوت منذ قرابة 200 عام.

عمرو دياب يستعد لطرح أول أغنياته لموسم شتاء 2023 "المعنويات مرتفعة"

على صعيد آخر، يستعد عمرو دياب لطرح أول أغنياته لموسم شتاء 2023 بعنوان "المعنويات مرتفعة" قريبًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والمنصات الموسيقية، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبدالمنعم.

عمرو دياب

وشارك الفنان عمرو دياب جمهوره قد بالمقطع الترويجي للأغنية، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأرفقها بتعليق: "المعنويات المرتفعة، قريبا".

جنا عمرو دياب تستعد لتوقيع أول عقد عمل في مسيرتها المهنية بعالم الموسيقى

في الوقت نفسه، كانت جنا عمرو دياب قد أعلنت في وقت سابق عن توقيعها عقد عمل ستنطلق من خلاله في مسيرتها المهنية بعالم الموسيقى، معبرة عن سعادتها البالغة بالأمر حيث قالت: "لا أستطيع أن أصف مدى سعادتي، متحمسة، أحبكم يا رفاق ولا أستطيع الانتظار لمشاركة موسيقاي مع الجميع وبدء مسيرتي المهنية".

جنا عمرو دياب

آخر أعمال عمرو دياب

وكانت آخر أعمال الهضبة عمرو دياب، أغنية "والله أبدًا"، والتي تم طرحها أخيرًا، من كلمات ولحن عزيز الشافعي، بالإضافة إلى أبيات من الشعر العربي للشاعر الأندلسي ابن زيدون، وتوزيع عادل حقي وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.