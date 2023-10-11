ثمانينيات عمرو دياب وجنود فنية تراثية أشبعت موهبته

يُكمل اليوم الأربعاء الهضبة عمره دياب عامه الـ 62، ومازال بحيويته ونشاطه الفني والبدني، ويستمر في جذب محبيه ومتابعيه، ويُجدد من شريحة محبيه كل عام لاستطاعته بجدارة مجاراة لغة كل جيل.

7 ألبومات سنويًا في ثمانينيات عمرو دياب.. صوت صاعد أخذ صفات كبار النجوم سريعًا

وفي سياق احتفالات عيد ميلاده الـ 62 سنتناول سويًا كيف انطلق عمرو دياب خلال فترة الثمانينيات التي طرح فيها 7 ألبومات بدايةً من 1983 حتى 1990، وهي تعتبر فترة قصيرة لطرح هذا الكم من الأعمال الغنائية آنذالك على مطرب مازال يحفر خطوات صعوده، حيث أقدم عمرو دياب على طرح ألبوم سنويًا بأشكال غنائية مختلفة مع ألوان تراثية وكلاسيكية وموسيقية معاصرة.

الألبوم الأول ياطريق 1983

خطى دياب أولى خطواته الغنائية عام 1983 بألبوم “ياطريق”، وكان يبلغ من العمر 22 عاماً، وكان بمثابة أول بصمة غنائية لدياب في أذان جمهوره، وبطاقة تعارف كبيرة له، وضم 8 أغنيات "أحلى دنيا، بحب الحياة، المدينة، الزمن، في أحضان الجبل، نور ياليل، وقت وعشناه، ياطريق".

وكان للموسيقار الكبير هاني شنودة دورُ كبير في هذا الألبوم من ناحية الألحان، حيث قام بتلحين 4 أغاني وهم" الزمن، في أحضان الجبل، نور ياليل، ياطريق".

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تعاون فيها دياب مع مجموعة من الشعراء" عوض الرخاوي، هاني زكي، عصام عبد الله، هاني زكي، عبد الرحيم منصور"، والتوزيع الموسيقي الكامل للألبوم كان للموسيقي عزيز الناصر، تم تصوير أغنية "الزمن" بطريقة الـ "فيديو كليب".

الألبوم الثاني غني من قلبك 1984

تبعه الألبوم الثاني على التوالي "غني من قلبك" 1984، وكان في الـ 23 من عمره، وضم 9 أغنيات "إي حال الشحرة، عصافير الحب، أشوف عينيكي، بتغني لمين، غني من قلبك، مصرية، ياخالي، ياليلة، ياسمارة".

ألبوم غني من قلبك

بوستر ألبوم غني من قلبك

أشعار شوقي حجاب، وألحان تراثية..عناصر ميزت بداية مشوار عمرو دياب

وماكان يميز هذا الألبوم تواجد فريد لأشعار الكبير شوقي حجاب في 3 أغاني "بتغني لمين، مصرية، ياخالي". بجانب عدد من الشعراء "عبد الرحيم منصور، عصام عبد الله، هاني زكي، ناصر رشوان". وكانت الناحية اللحنية بوجود"محمد الشيخ، سيف الدولة حمداوي، محمد قابيل، عزمي الكيلاني، طارق مدكور، خليل مصطفى"، وتواجد اللحن التراثي في "أشوف عينيكي، بتغني لمين، ياخالي"، والتوزيع الموسيقي كان لـ"فتحي سلامة، محمد هلال، طارق مدكور"، وتم تصوير "غني من قلبك" بطريقة الـ فيديو كليب .

الألبوم الثالث ياحلوة 1985

كان “ياحلوة” هو الألبوم الثالث لعمرو دياب وتضمن 8 أغاني “امتى، انتي وأنا، جانا على نار، حبيبتي، ذكريات، ماشيين، ياحبيبتي وداع، ياحلوة الحلوين”.





الألبوم الثالث هلا ياهلا 1986

وكان ألبوم "هلا ياهلا" الثالث لـ دياب، والذي تم إصداره في 1986، وكان يبلغ 25 عاماً، وضم 9 أغاني"راحل، ماله، يصعب علينا، عودي ياليالي، قلوع، هلا هلا، مدي إيدك، مية مية، المكتوب على الجبين".

تعاون دياب في ذلك الألبوم مع مجموعة مميزة من الشعراء"مجدي النجار، عبد الرحيم شاهين، عبد الرحمن أبو سنة، عبد الرحيم منصور، فتحي سلامة".

اللحن الأول لعمرو دياب في ألبوم هلا ياهلا

وشهد الألبوم، أول أعمال دياب اللحنية من خلال "هلا هلا"، مع مجموعة من الملحنين"عبد العزيز ناصر، عبد الرحيم شاهين، محمد درويش، محمد قابيل".

وجاء التوزيع الموسيقي بين "محمد هلال، إبراهيم الراديو". تم تصوير 3 من أغنياته "ماله، راحل، هلا هلا"، بطريقة الفيديو كليب.

الألبوم الرابع خالصين 1987

يأتي ألبوم "خالصين" الرابع لـ دياب، تم إصداره عام 1987، وفي عامه الـ 26، وضم 10 أغنيات "خالصين، هي عايزاني، السكة مش طويلة، عيني منك، أفراح، أمال ايه، كلام العين، ياطير يامتغرب، لو قال، زيتوني".

جمع الألبوم عدد من الشعراء"رضا أمين، مجدي النجار،محمد البنا، حسم السيد، إبراهيم حسين". وشهد "خالصين" العمل اللحني الثاني لـ دياب من خلال أغنية "لوقال"، مع الملحنين" خليل مصطفى، حجاج عبد الرحمن، مصطفى دويدار، يحيى عبد الله". وكان التوزيع الموسيقي بالكامل للألبوم للموسيقار فتحي سلامة. تم تصوير 3 أغاني "أمال إيه، السكة مش طويلة، خالصين".

الألبوم الخامس ميال 1988

ويأتي ألبوم "ميال" الخامس لـ دياب البوابة الغنائية الذهبية له والذي كان نقطة تحول كبيرة في بداياته الغنائية، حيث تم طرحه في 1988، في عمر الـ 27 سنة. ضم الألبوم 8 أغاني "ميال، مين غيرك، توبة، إزيك، أول مااقول، كلميني، نعشق القمر، ليلة".

تواجد الشعراء "مجدي النجار، عادل عمر، ناصر رسوان، محمد البنا"، والألحان للمرة الأولى مع الفنان حميد الشاعري إضافةً إلى "حجاج عبد الرحمن، إبراهيم فهمي، خليل مصطفى". وقام دياب بالتلحين للمرة الثالثة في أغنية "نعشق القمر".

وجاء التوزيع الموسيقى مع "فتحي سلامة، طارق مدكور، حميد الشاعري". تم تصوير 5 أغاني "ميال، إزيك، توبة، أول ماقول، مين غير"، بطريقة الـ فيديو كليب".

الألبوم السادس شوقنا 1989

وجاء"شوقنا" هو السادس في مشوار دياب، وهو في عمر الـ 28 عاماً، تم طرحه عام 1989، وضم 8 أغاني" انتي اللي عارفة، شوقنا، وإيه يعني، حبينا، كده كده، ليه، ليلى، قمر". أتى بعدد من الشعراء "مجدي النجاري، مدحت العدل، رضا أمين، رفعت الصريف، محمد فضل، عادل عمر". والملحنين"حجاج عبد الرحمن، خليل مصطفى، وفا حسين، رياض الهمشري".

وشارك دياب فيه لحنياً من خلال 3 أغاني "ليه، ليلي، وإيه يعني"، وجاء أول تعاون بينه وبين الراحل رياض الهمشري في أغنية "كده كده". والتوزيع الموسيقي لـ حميد الشاعري وفتحي سلامة. تم تصوير أغنيتين من الألبوم "انتي اللي عارفة، شوقنا" بطريقة الـ "فيديو كليب".

الألبوم السابع متخافيش 1990

ومع الألبوم السابع لـدياب "متخافيش" الذي تم إصداره في في 1990، وكان في آخر عام من عقده الثاني، وضم 8 أغاني"متخافيش، زي الزمان، ونندم، مشغول، راح أقولك إيه، الله يخليكي، أجمل مافيكي، حبيتها". وجاء النصيب الأكبر من الكلمات في الألبوم للراحل مجدي النجار مع عادل عمر في أغنية "مشغول". وحظى الألبوم بأكبر عدد من ألحان دياب في ألبوم واحد، إضافة إلى الملحن حجاج عبد الرحمن. أما التوزيع الموسيقي للألبوم بالكامل كان من نصيب حميد الشاعري. تم تصوير أغنية "متخافيش" بطريقة الـ"فيديو كليب"، وظهرت فيه طليقته "شيرين رضا" بعد زواجهما آنذاك. وتم تصوير الكليب في المنزل الخاص بهما