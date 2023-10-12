بنزيما يكشف سر شغفه بالدوري السعودي وانضمامه لـ الاتحاد

كشف كريم بنزيما مهاجم الاتحاد السعودي حامل لقب مسابقة الدوري، عن سر انضمامه للفريق السعودي.

وقال: إنه انضم للاتحاد بعدما حقق كل شيء مع فريقه السابق ريال مدريد وأراد تجربة تحدِ جديد والمشاركة في مشروع دوري روشن السعودي.

وانضم بنزيما إلى الاتحاد قادما من ريال مدريد في يونيو الماضي في عقد يمتد حتى عام 2026.

وكشف بنزيما في مقابلة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي :أردت المجيء للسعودية مع بدء مشروع كرة القدم هنا إذ بدا أنه مشروع ضخم من كل النواحي وأردت أن أكون جزءًا منه والمساعدة فيه وهذا أحد الأسباب التي جعلتي آتي إلى هنا.

وأبدى بنزيما سعادته باللعب في الاتحاد قائلا: أشعر بالسعادة داخل وخارج الملعب وأقدر حب الناس وهذا يجعلني سعيدا وسأحاول تقديم أقصى ما بوسعي في الملعب.

وأكمل: يوجد الكثير من الشغف والتاريخ الكروي هنا وأنا سعيد بمستوى اللعبة، ومتفاجئ بالمستوى في السعودية لأننا في أوروبا لا نشاهد الكثير من مباريات كرة القدم هنا.

وعن أداء الاتحاد هذا الموسم قال بنزيما " بدأنا الموسم بشكل جيد والتشكيلة لم تتغير كثيرا عن الموسم الماضي وهذا شيء جيد بالإضافة لضم لاعبين جدد لتدعيم الصفوف".

وحول إصابته قال : لقد كنت أعاني من إصابة لكنني أفضل الآن وأتدرب بكامل لياقتي. الفريق يتطور من مباراة لأخرى وأنا كذلك وهذا هو المهم لكن الأكثر أهمية بالنسبة لي هو حصد البطولات في نهاية الموسم".

وتعرض بنزيما لإصابة في عضلة الفخذ اليمنى الشهر الماضي أبعدته عن صفوف الاتحاد لعدة مباريات في كافة المسابقات.

وأضاف المهاجم الفرنسي:يشاهد الكثيرون الآن مباريات الدوري السعودي بعد جلب الكثير من الأسماء الكبيرة للمسابقة.

وسجل بنزيما 3 أهداف فقط في الدوري وقد أثرت عليه الإصابة التي أبعدت عن عدة مباريات لفريقه الاتحاد الذي يحتل المركز الرابع بالدوري برصيد 19 نقطة ويتأخر بفارق أربع نقاط عن الهلال المتصدر.

ومنذ بدء كريستيانو رونالدو مسيرته مع النصر مطلع العام الجاري، تدفقت أسماء لامعة من أوروبا إلى فرق السعودية، مثل بنزيمة ونيمار ونجولو كانتي ورياض محرز وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.