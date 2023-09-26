قصة لا تنتهي.. الإصابات تلاحق كريم بنزيما مع الاتحاد السعودي

يغيب النجم الفرنسي كريم بنزيما عن صفوف اتحاد جدة السعودي، بعد تعرضه لإصابة عضلية بغيب على إثرها لنحو سبعة أيام أخرى.

إصابة بنزيما الأخيرة مجرد فصل جديد في مسلسل إصابات النجم الفرنسي على مدار السنوات الماضية سواء مع الأندية أو المنتخبات لذا تسرد بوابة الوفد أبرز الإصابات التي تعرض لها.

قصة لا تنتهي

تعد الفترة الأسوأ لكريم بنزيما على مستوى الإصابات كانت في موسم 2017/18، حيث تعرض لإصابة في أوتار الركبة في مطلع الموسم وغاب لمدة شهر قبل أن تتجدد في ديسمبر وغاب مجدداً 20 يوماً، ثم تكررت للمرة الثالثة في مطلع الموسم التالي وغاب 10 أيام.

في موسم 2019 تعرض كريم بنزيما لإصابة عضلية في شهر أكتوبر غاب على إثرها لمدة 20 يوما.

وفي الموسم الماضي تلقى ريال مدريد ضربة قاسية لغياب كريم بنزيما عن صفوف الملكي لمدة 85 يوما دعا إلى فقدان النجم الفرنسي في 15 مباراة بمختلف المسابقات.

إصابات بنزيما المتكررة حرمته من تمثيل المنتخب الفرنسي في نهائيات كأس العالم 2022 على الرغم أنه كان يعيش واحدة من أفضل حالاته الفنية مع ريال مدريد، إلا أنه خرج من معسكر الديوك ويعتزل دوليا بعدها.

لم يسلم بنزيما من الإصابات منذ انضمامه إلى اتحاد جدة، إذ تعددت إصابته بدأت بالخروج مصابا امام الوحدة قبل كلاسيكو الهلال، ثم تجددت بعد مواجهة الأخدود وغاب عن آخر مباراتين عطفا على غيابه سبعة أيام جديدة.

وسجل كريم بنزيما ثلاثة أهداف مع اتحاد جدة في الدوري السعودي في الموسم الحالي، ويحتل العميد صدارة ترتيب المسابقة بعد مرور 7 أسابيع.