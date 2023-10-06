دبربي جدة.. الأهلي يفوز على الاتحاد في الدوري السعودي

نجح أهلي جدة السعودي في تحقيق الفوز على نظيره الاتحاد بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر دوري روشن لهذا الموسم.



جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق لاعب وسط أهلي حدة الإيفواري فرانك كيسي في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، في شوط شهد تحفظ كبير من جانب الفريق.

وشهدت المباراة لعب الفريقان بتكتيك صارم، بعدنا اتبع اللاعبين تعليمات مدربيهم نونو سانتو، المدير الفني للاتحاد، وماتياس يايسله.

بهذا الفوز، يحتل أهلي جدة السعودي المركز الخامس برصيد 19 نقطة، بينما يأتي الاتحاد في المركز الرابع بنفس رصيد قلعة الكؤوس لكن فارق الأهداف تصب في لصالحه.

وكان أهلي جدة قد دخل المباراة، بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: أدوارد ميندي

الدفاع: علي مجرشي، روجو إيبانيز، عبدالباسط هندي، عبدالله العمار.

الوسط: فرانك كيسيه، محمد المجحد، جابري فيجا.

الهجوم: رياض محرز، فراس البريكان، روبيرتو فيرمينو.

بينما دخل اتحاد جدة المباراة، بالتشكيل:

حارس المرمى: مارسيلو جروهي.

الدفاع: بامسعود، كادش، فيليبي، مدالله.

الوسط: كورنادو، كانتي، فابينهو، رومارينهو.

الهجوم: بنزيما، حمدالله.