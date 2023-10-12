الأردن وقطر يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لوقف التصعيد في غزة

شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، على ضرورة تكثيف الجهود على المستويين العربي والدولي لوقف التصعيد في غزة ومحيطها، التي تشهد لليوم الساس على التوالي تصعيد للقتال مع قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وشدد الملك عبدالله الثاني وأمير دولة قطر في اتصال هاتفي جرى اليوم الخميس- على أهمية حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.. وأكدا مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال العاهل الأردني: "إنه لا سلام ولا استقرار دون إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ونيل الأشقاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، تلقى ولي عهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حسبما أعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وجرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الجاري حاليا في غزة ومحيطها.

وأكد ولي العهد أن المملكة تبذل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري.

وشدد الأمير محمد بن سلمان على موقف السعودية الرافض لاستهداف المدنيين بأي شكل وإزهاق أرواح الأبرياء، وعلى ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى القلق البالغ من خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والمساس بحياة المدنيين.

كما أكد على موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية، ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، أن الزعيمين تباحثا في "ضرورة إنهاء جرائم الحرب ضد فلسطين".

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