قانونية مستقبل وطن: المجتمع الدولي يقف مكتوف الأيدي أمام ممارسات الكيان الصهيوني

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية، قائلا:" الاحتلال الصهيوني يشن هجوما عنيفا على قطاع غزة، ويمارس أفعال تتنافى مع قواعد القانون الدولي".

وأوضح أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن موقف مصر لا يقبل المزايدة ، والدولة المصرية تلعب دورا محوريا على مر التاريخ في القضية الفلسطينية التي تعتبرها هي الشغل الشاغل في مختلف المحافل والمؤتمرات الدولية.

واستنكر عبد اللطيف، تغاضي المجتمع الدولي عن الأفعال والممارسات التي تقوم بها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، متابعا:" أن جيش الاحتلال يشن هجومًا كبيرا يستهدف من خلاله الأطفال والمدنيين والشعب الفلسطيني الأعزل، إضافة إلى الحصار المفروض من قبل الكيان الصهيوني على القطاع على قطاع غزة بالكامل بما يتعارض مع الأعراف والمواثيق الدولية".

وتساءل أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، لماذا يقف المجتمع الدولى مكتوف الأيدي أمام هذه الممارسات الوحشية من قبل الكيان الصهيوني وجيش الاحتلال في حين أنه يهب حال أي ممارسات أو لمجرد التصريحات التي تندد بما يفعله الكيان الصهيوني، وهذا يؤكد أن المجتمع الدولي يكيل بمكيالين في القضية الفلسطينية.