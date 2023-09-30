قانونية مستقبل وطن: مؤتمر "حكاية وطن" يعكس رؤية الدولة فى التعامل مع التحديات

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن مؤتمر "حكاية وطن" بمثابة رؤية ثاقبة للدولة المصرية بشأن التعامل مع مختلف الملفات الحيوية خلال الفترة المقبلة، وعرض الانجازات التى شهدتها الأيام الأخيرة، وهذا يعنى أن هناك مؤسسات تعامل وفقا لمنهجية لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأضاف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن هذا التخطيط وهذه الرؤية كانت غائبة فى العصور السابقة، وكان يتم التركيز على مشروعات بعينها على حساب مشروعات أخرى او جوانب أخرى، فعلى سبيل المثال هناك مشروعات قومية يوجد تدنى فى مستوى الرعاية الصحية أو ملف الحماية الاجتماعية، ولكن خلال السنوات الأخيرة يوجد توحيد للجهود فى مختلف الملفات مما يعنى استعادة الدولة المصرية لقوة مؤسساتها بعدما كانت تعانى من حالة اللادولة.

وأكد عبد اللطيف، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد إنجازات غير مسبوقة، قائلا:" هذا بلغة الأرقام وليس كلام مرسل، وبالعين المجردة الجميع يرى ما يجرى على أرض الواقع، وأصبح المواطن فى الشارع يلمس ما يجرى فى الدولة المصرية من تغييرات جذرية فى كافة الملفات، وفى كل ربوع الجمهورية، فى القرية والمدينة والريف والنجوع والتوابع والمدن والأحياء، الجميع يرى بعينه ما يجرى على الأرض من مشروعات سواء خدمية تمس المواطن بشكل مباشر أو تنموية تساهم فى دعم الاقتصاد القومي".

وأشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أن هذه المشروعات أعادت للدولة المصرية مكانتها مرة اخرى، ففى الوقت الذى كان الجميع يتحدث عن كيفية استعادة الدولة لمؤسساتها مرة أخرى نجد الدولة المصرية عادت بقوة لمكانتها الإقليمية والأفريقية والعربية والدولية، وهذا من ضمن الانجازات التي قد لا تمس المواطن بشكل مباشر ولكنها من اعظم الانجازات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة.