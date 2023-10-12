الاحتلال الإسرائيلي يُعلن مقتل قيادي في القوة البحرية لحماس

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنها استطاعت قتل محمد أبو شمالة، العضو البارز في القوة البحرية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، خلال ليل الأربعاء.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عبر حسابه على منصة إكس "تويتر سابقا،" أن أبو شمالة استخدم منزله كمخزن لوسائل قتالية بحرية.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجه خلال الليل ضربات جوية واسعة لاستهداف ما سماها "قوات النخبة" التابعة لحركة حماس في غزة.

وبحسب أدرعي، فإن تلك القوات كانت أولى القوات التي تسللت إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل لدى اقتحام عناصر حماس الحاجز الحدودي، ومهاجمة عدة مستوطنات وبلدات إسرائيلية يوم السبت الماضي.

وأوضح الاحتلال الإسرائيلي أن أبو شمالة "كان ناشطا كبيرا في القوات البحرية التابعة للحركة، في الجزء الجنوبي من قطاع غزة".

ونشر جيش الاحتلال مقطع فيديو لاستهداف منزل أبو شمالة في رفح، لكن لم يتسن التأكد مما إذا كان القيادي في حماس موجودا داخله وقت القصف.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي: "تم استخدام منزل أبو شمالة أيضا لتخزين أسلحة بحرية مخصصة للاستخدام في عمليات إرهابية ضد إسرائيل".

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