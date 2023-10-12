مسؤول إسرائيل: إيران أعطت الضوء الأخضر لحركة حماس

اتهم مسؤول إسرائيلي بارز، إيران بمعرفتها السابقة بهجوم حماس الذي بدأ صباح السبت، قائلًأ إنها "أعطت الضوء الأخضر" للحركة لكي تشن هجومها المفاجئ على إسرائيل.

وقال المسؤول لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن "إيران كانت على علم بالعملية. أعطت الضوء الأخضر لحماس".

وتتعارض هذه التصريحات مع معلومات الاستخبارات الأمريكية، التي تشير إلى أن كبار المسؤولين في طهران فوجئوا بالهجوم الذي وقع على إسرائيل من قبل حماس.

وقال المسؤول الإسرائيلي الذي حجبت "سي إن إن" اسمه، إن إيران "ربما لم تكن على علم بالتوقيت الدقيق للهجمات من غزة، لكنها بالتأكيد كانت على علم بعملية حماس قبل وقوعها".

وأكد أنه تم إطلاعه على معلومات من أجهزة الاستخارات الإسرائيلية بهذا الشأن.

وكانت إيران أكدت أنها لم تشارك في هجمات حماس، التي أدت حتى الآن إلى 1300 قتيل في إسرائيل فضلا عن آلاف المصابين.

ومن جهة أخرى، قال المسؤول إن حزب الله يسمح حاليا لفصائل فلسطينية بمهاجمة إسرائيل، انطلاقا من الأراضي التي يسيطر عليها في لبنان.

والأربعاء حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن إيران من التورط في الصراع الإسرائيلي مع حماس، وسط مخاوف من توسعه إقليميا.

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