الاحتلال الإسرائيلي يعترف بتلقيه مؤشرات على هجوم حماس

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، لأول مرة منذ انطلاق المواجهات العنيفة مع الفصائل الفلسطينية، بأنه فشل في قراءة إشارات استخباراتية قبيل الهجوم المباغت الذي نفذته حركة حماس الفلسطينية، مؤكدًا أن الهجوم الذي شنته حماس سبقته "بعض المؤشرات".

ونشرت القناة "13" الإسرائيلية تقريرا قالت فيه إن كبار ضباط المخابرات ناقشوا، ليلة الجمعة، بعض "المؤشرات غير المحددة على هجوم تستعد حماس لشنه جنوب إسرائيل".

وأضافت: "ناقش كبار ضباط المخابرات هذه المؤشرات ليلة الجمعة، واتفقوا على مواصلة النقاش صباح السبت".

ورد الجيش الإسرائيلي على هذا التقرير، حيث قال المتحدث باسمه الأدميرال دانييل هغاري: "لم تكن هناك تحذيرات استخباراتية كبيرة، لكن كانت هناك بعض المؤشرات"، حسبما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف: "لم يكن هناك تحذير. المؤشرات التي ظهرت قبل ساعات ربما اعتمدت على تقارير استخباراتية مختلفة".

وأشار إلى أن "الجيش سيحقق في كل ما يحيط بالهجوم المفاجئ للجماعة الإرهابية".

وبدأ التصعيد بإطلاق حركة حماس، صباح السبت، عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة.

وما تزال المواجهات بين المسلحين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية مستمرة لليوم السادس على التوالي.

وأعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن أكثر من 338 ألف شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة.

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