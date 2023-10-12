الخميس 12 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

في زيارة "تضامنية" وزير الخارجية الأمريكي يصل إسرائيل

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إلى إسرائيل، فيما أكدت الولايات المتحدة مرارا دعمها الثابت لإسرائيل وحرصها على توفير كل ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها. 

 

txt

نتنياهو: تأييد لمواصلة حرب إسرائيل على فلسطين

txt

أمريكا.. مصرع 22 شخصًا في إسرائيل

وفي مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" قال بلينكن: "أن الولايات المتحدة تتوقع تلقي طلبات إضافية من إسرائيل وستسعى إلى أن يكون لديها كل ما تحتاجه"، كما أكد على الرسالة التي وجهها الرئيس الأمريكي جو بايدن، لأي طرف يمكن أن يحاول استغلال الموقف قائلًا: "لا تفعلوا ذلك".

وتابع، أن بايدن نشر أكبر حاملة طائرات للمنطقة لتوضيح عزم واشنطن على ردع أي طرف يود استغلال الأحداث، لافتًا إلى أن واشنطن تركز على مواطنيها حيث خسرت 22 من الأمريكيين وهذا الرقم قد يزداد، وهناك آخرون مفقودون.

وأكد الوزير الأمريكي أن أمريكا تعمل عن كثب مع حكومة إسرائيل لمعرفة المفقودين وهل تم أخذهم كرهائن من قبل حماس أم لا لتأمين الإفراج عنهم،مشيرًا إلى أن كل ذلك سيكون على الأجندة في اليومين المقبلين، وأضاف: "الفكرة الأساسية هي الوقوف إلى جانب إسرائيل وسنستمر في ذلك".

ويأتي ذلك، بعد الأنباء التي أكدت وصول وزير خارجية بريطانيا، جيمس كالفيرلي، إلى إسرائيل في زيارة تضامنية، وذلك بعد أن أعلنت بريطانيا في بيان مشترك مع فرنسا وألمانيا دعمها لإسرائيل.

وفي الوقت نفسه، ذكرت الصحيفة العبرية، أن البرلمان الألماني وقف دقيقة صمت حدادا على أرواح ما لا يقل عن 1200 ضحية إسرائيلية قتلوا وسقطوا منذ بدء القتال صباح السبت.

 

المواجهات العنيفة تدخل يومها السادس

ودخلت المواجهات العنيفة بين الطرفين يومها السادس، وسط ارتفاع أعداد القتلى والجرحى الفلسطينيين والإسرائيليين، ووسط الغارات الإسرائيلية المتتالية على القطاع المكتظ بالسكان.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، أن عدد القتلى في قطاع غزة ارتفع إلى 1200 شخص، وعدد الجرحى إلى نحو 5600".

أما في الجانب الإسرائيلي فبلغ عدد القتلى أكثر من ألف، بينهم 220 ضابطاً وجندياً، بحسب الحيش الإسرائيلي.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

مواد متعلقة

القنوات الناقلة لقرعة أمم أفريقيا 2023 اليوم بكوت ديفوار

كوريا الجنوبية: الصراع بين إسرائيل وفلسطين يزيد ضعف المجتمع الدولي في الاستجابة للأزمات

إسرائيل تمارس سياسة القمع وتقطع الكهرباء عن الأسرى الفلسطينيين في سجونها

أمريكا: ندعم إسرائيل وأي تهديد سيتم التعامل معه بقوة
الجريدة الورقية