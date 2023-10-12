في زيارة "تضامنية" وزير الخارجية الأمريكي يصل إسرائيل

وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إلى إسرائيل، فيما أكدت الولايات المتحدة مرارا دعمها الثابت لإسرائيل وحرصها على توفير كل ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها.

وفي مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" قال بلينكن: "أن الولايات المتحدة تتوقع تلقي طلبات إضافية من إسرائيل وستسعى إلى أن يكون لديها كل ما تحتاجه"، كما أكد على الرسالة التي وجهها الرئيس الأمريكي جو بايدن، لأي طرف يمكن أن يحاول استغلال الموقف قائلًا: "لا تفعلوا ذلك".

وتابع، أن بايدن نشر أكبر حاملة طائرات للمنطقة لتوضيح عزم واشنطن على ردع أي طرف يود استغلال الأحداث، لافتًا إلى أن واشنطن تركز على مواطنيها حيث خسرت 22 من الأمريكيين وهذا الرقم قد يزداد، وهناك آخرون مفقودون.

وأكد الوزير الأمريكي أن أمريكا تعمل عن كثب مع حكومة إسرائيل لمعرفة المفقودين وهل تم أخذهم كرهائن من قبل حماس أم لا لتأمين الإفراج عنهم،مشيرًا إلى أن كل ذلك سيكون على الأجندة في اليومين المقبلين، وأضاف: "الفكرة الأساسية هي الوقوف إلى جانب إسرائيل وسنستمر في ذلك".

ويأتي ذلك، بعد الأنباء التي أكدت وصول وزير خارجية بريطانيا، جيمس كالفيرلي، إلى إسرائيل في زيارة تضامنية، وذلك بعد أن أعلنت بريطانيا في بيان مشترك مع فرنسا وألمانيا دعمها لإسرائيل.

وفي الوقت نفسه، ذكرت الصحيفة العبرية، أن البرلمان الألماني وقف دقيقة صمت حدادا على أرواح ما لا يقل عن 1200 ضحية إسرائيلية قتلوا وسقطوا منذ بدء القتال صباح السبت.

المواجهات العنيفة تدخل يومها السادس

ودخلت المواجهات العنيفة بين الطرفين يومها السادس، وسط ارتفاع أعداد القتلى والجرحى الفلسطينيين والإسرائيليين، ووسط الغارات الإسرائيلية المتتالية على القطاع المكتظ بالسكان.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، أن عدد القتلى في قطاع غزة ارتفع إلى 1200 شخص، وعدد الجرحى إلى نحو 5600".

أما في الجانب الإسرائيلي فبلغ عدد القتلى أكثر من ألف، بينهم 220 ضابطاً وجندياً، بحسب الحيش الإسرائيلي.

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