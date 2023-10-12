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الخميس 12 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تقسيمة فنية قوية للاعبي الزمالك في مران اليوم

مران الزمالك
مران الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب الترسانة استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. 

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تفاصيل جلسة أوسوريو مع لاعبي الزمالك قبل مران اليوم

وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بتدريب اللاعبين على بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بخطة اللعب. 

 

وخاض اللاعبون بعدها تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها.

 

وقام أوسوريو المدير الفني ومدحت عبدالهادي المدرب العام بتوجيه اللاعبين ونقل التعليمات الفنية لهم بشكل متواصل. 

 

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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