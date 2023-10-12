أحمد خالد حسنين: الاهتمام بقطاع الناشئين أهم أهدافي في الزمالك

أكد أحمد خالد حسنين المرشح على عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك تحت السن أن نجاح القائمة الموحدة يخدم مصالح القلعة البيضاء.

وقال أحمد خالد حسنين خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الاهتمام بقطاع الناشئين أهم أهدافي داخل نادي الزمالك، ونستهدف فوز القائمة بسبب انسجام الأعضاء الموجودين بها".

أضاف: "في حال فوز القائمة بالكامل سيتم الاستعانة ببعض المرشحين المنافسين الذين لم يحالفهم التوفيق".

أوضح: "نسعى لتسويق اسم نادي الزمالك بالشكل الذي يستحقه. لا يمكن الاستهانة بحقوق نادي الزمالك".

موعد مباراة الزمالك وسموحة القادمة

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة يوم السبت الموافق 21 أكتوبر الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.