عاجل
السيسي يؤكد ضرورة ضمان انتظام المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة
الخميس 12 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تفاصيل جلسة أوسوريو مع لاعبي الزمالك قبل مران اليوم

أوسوريو مدرب الزمالك
أوسوريو مدرب الزمالك

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الخميس على ملعب الترسانة استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

txt

أحمد خالد حسنين: الاهتمام بقطاع الناشئين أهم أهدافي في الزمالك

txt

نيرة الأحمر: بعض الاتحادات تعمدت إيقاف قيد الزمالك لأسباب شخصية

وتطرقت الجلسة للحديث عن كافة التفاصيل الخاصة بالفريق خلال فترة التوقف الحالية و الاستعداد للمباريات المقبلة.

وأكد المدير الفني في حديثه للاعبين على ضرورة مواصلة العمل بكل قوة وتركيز في ظل وجود ارتباطات محلية وأفريقية للفريق في الفترة المقبلة.

وحرص "أوسوريو" على شرح مجموعة من الأفكار الخططية والفنية للاعبين في إطار البرنامج التدريبي الموضوع لتنفيذها في مران اليوم.

موعد مباراة الزمالك وسموحة القادمة

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الجريدة الورقية