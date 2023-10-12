اعتداء على جنازة بالضفة الغربية ومُستوطنون يقتلون فلسطينيًا ويصيبون نجله

قام مستوطنون إسرائيليون بالهجوم على موكب تشييع شهداء فلسطينيين في بلدة "قصرة"، جنوب نابلس، بشمال الضفة الغربية المُحتلة، اليوم الخميس، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة نجله بجروح خطيرة.

وأكدت مصادر أمنية طبية أن عشرات المستوطنين أطلقوا النار صوب موكب تشييع شهداء بلدة قصرة، حيث هاجموا سيارات الإسعاف التي تنقل الجثامين، بالقرب من مدخل بلدة الساوية، ما أدى إلى استشهاد المواطن إبراهيم وادي (63 عامًا)، وإصابة نجله (26 عامًا) بجروح خطيرة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن سيارات الإسعاف كانت تنقل جثامين الشهداء من محافظة "سلفيت" إلى بلدة قصرة تمهيدًا لتشييعهم، إلا أن المستوطنين بحماية جنود الاحتلال اعترضوا الموكب، وأطلقوا الرصاص صوب المشيعين، وسط مواجهات في المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، تحديثًا حول أعداد قتلى وجرحى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ شنّت حركة حماس هجومًا مباغتًا على إسرائيل السبت الفائت، إلى 1200 قتيل.

وقال متحدّث باسم الوزارة في بيان تلاه أمام الصحافيين إن "عدد الإصابات بلغ حوالي 5600".

من جانبها، أعلنت الأمم المتحدة الخميس أن أكثر من 338 ألف شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في بيان إن عدد النازحين في القطاع المكتظ بـ2.3 مليون نسمة "ارتفع عصر الأربعاء بمقدار 75 ألف شخص إضافي" ليصل إلى 338934" نازحًا.

وحذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، من أن الأدوية والمعدات الطبية المتوفرة والوقود على وشك النفاد.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، بأن المستشفيات في غزة، في حال إشغال تام لقدراتها السريرية، وبات الجرحى والمرضى يفترشون الأرض.

وحمّل بيان صادر عن وزارة الصحة "الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الجرحى والمرضى بسبب إنهاكه للمنظومة الصحية وإضعاف قدراتها خلال الحصار والعدوان المتواصل على قطاع غزة".

واختتم البيان بالقول، إن "الوضع الصحي بات لا يحتمل الصمت، ويجب التحرك العاجل لتوفير ممر آمن للإمدادات الطبية ومغادرة الجرحى والمرضى قبل فوات الأوان".

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