وزير الخارجية الروسي: نأمل بأن يلتزم الجميع بإقامة دولة فلسطين

أكد سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، على ضرورة التزام طرفي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي باحترام القانون الإنساني وتجنب الاستخدام العشوائي للقوة.

وأضاف “لافروف” حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” اليوم الخميس، أنه من الضروري الوقف الفوري لهذا الصراع، والامتثال للقانون الدولي والإنساني، ومنع أي مظاهر للأعمال الإرهابية، والاستخدام العشوائي للقوة، والذي يمكن أن يعاني منها المدنيون على كلا الجانبين بأعداد كبيرة، وهم يعانون منها بالفعل.

إقامة دولة فلسطين

وشدد وزير الخارجية الروسي، على أن روسيا تأمل بأن يأخذ الجميع على محمل الجد الالتزام بإقامة دولة فلسطين، بعد انتهاء المرحلة الساخنة من الصراع في الشرق الأوسط.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن فى وقت سابق، أن بلاده تؤيد دائمًا تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وأكد أن موقف روسيا من تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لم يبرز نتيجة الأحداث المأساوية الأخيرة، بل تشكل على مدى العقود الماضية، وأن هذا الموقف معروف لدى الجانب الإسرائيلي، ولدى أصدقائنا في فلسطين.