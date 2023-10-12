البرازيل تدعو إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث التطورات بغزة

فيما يستمر القصف المتبادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين يوميًا ما أسفر عن تصاعد الأوضاع بشكل خطير في قطاع غزة، دعت البرازيل إلى عقد اجتماع جديد لمجلس الأمن الدولي، غدًا الجمعة، لبحث الحرب الدائرة في القطاع، وفق لما أفادت وزارة الخارجية البرازيلية، أمس الأربعاء.





وقطع وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا جولة آسيوية للتوجه إلى نيويورك "للمشاركة في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، دعت إليه البرازيل، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، لمناقشة الوضع في قطاع غزة"، وفق بيان الوزارة.

وكانت البرازيل قد دعت لاجتماع طارئ لمجلس الأمن، يوم الأحد، غداة عملية مباغتة لحركة حماس ضد إسرائيل..

ومن جهته، وجه الرئيس الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا الأربعاء نداء من أجل "الدفاع عن الأطفال الفلسطينيين والإسرائيليين" المحاصرين في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وكتب لولا على منصة إكس: "لا ينبغي أبدا أن يُحتجز الأطفال رهائن في أي مكان في العالم".

وتابع الرئيس البرازيلي: "يجب على حماس أن تطلق سراح الأطفال الإسرائيليين ويجب على إسرائيل أن توقف القصف حتى يتمكن الأطفال الفلسطينيون وأمهاتهم من مغادرة القطاع".

هجوم بري في غزة

ومع تصاعد العنف بغزة، قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه "لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن أي هجوم بري في غزة.

لكن متحدثا أكد أن الجيش الإسرائيلي "يستعد لهذا الاحتمال".

وقال المتحدث إن الجيش الإسرائيلي "يؤمّن سياج غزة، وسيتم إطلاق النار على من يقترب منه".

وأوضح أن الضربات الليلية على غزة ركزت على "قوة النخبة" التابعة لحركة حماس، وقال: "قوة النخبة هي التي قادت توغل يوم السبت، وسيتم ضرب كل فرد من أفرادها".

ومن جهة أخرى، رفض المتحدث الكشف عن عدد الصواريخ التي أطلقت من غزة وتم اعتراضها، مؤكدا: "لن نطلع العدو" على هذه المعلومة.

كما كشف الجيش الإسرائيلي عن أن مسلحين فلسطينيين ما زالوا يحاولون التسلل إلى إسرائيل عن طريق البحر.

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