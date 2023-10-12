أحياء غزة تحت قصف الاحتلال (شاهد)

غارات انتقامية وهجمات متتالية بات الواضح منها تدمير كل البنى التحتية في كل أحياء قطاع غزة وإحداث فوضى ونشر الرعب في قلوب المدنيين.

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا تليفزيونيًا عن آخر تطورات الأوضاع في غزة والدمار الكبير الذي أصاب معظم أحياء قطاع غزة.

وذكر التقرير أن حي النصر الذي يقع غرب قطاع غزة لحقه دمار كبير، حيث استهدفت غارات جيش الاحتلال عددًا من منازل العائلات والأبراج السكنية، وأشهرها برج العكلول المكون من 11 طابقًا، وتسبب في استشهاد عدد من المدنيين.

حي السودانية

وسلط التقرير الضوء على حي السودانية، الذي كان أكثر الأحياء حظا في النجاة، حيث تعرض هذا الحي إلى دمار جزئي ويضم عددًا كبيرًا من السكان، أما حي الفرقان فهو واحد من أحياء قطاع غزة التي كانت طائرات جيش الاحتلال تستهدفها بشراسة، حيث اعترف الجيش بأنه استهدف أكثر من 450 هدفًا في أنحائه بالرغم من أنه مكتظ بالسكان المدنيين.

وأكد التقرير أن حي الكرامة يقع في شمال غرب القطاع وناله نصيبًا كبيرًا من الدمار، حيث أكدت وزارة الداخلية في غزة أن جيش الاحتلال نفذ سيلا من الغارات العنيفة بالطائرات والمدفعية التي دمرت الحي بشكل كبير.

حي الرمال

وبالنسبة لحي الرمال في غزة، من أكثر الأحياء والمناطق التي استهدفت ودمرت بشكل شبه كلي، وهو أكبر أحياء قطاع غزة، ويعد العاصمة التجارية للقطاع، وتبلغ مساحته نحو 5 كيلو مترات، ويقع بمحاذاة الخط الساحلي ويحيط به 20 حيًا سكنيًا يضم مبانٍ حكومية ومقارًا لمؤسسات دولية.

ونوه التقرير إلى أن منطقة بيت حانون لحق بها أيضًا دمار شديد بعد أن نفذت عشرات الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال هجومًا مكثفًا على أكثر من 80 هدفًا.