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الخميس 12 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

نص الصلاة الإبراهيمية على النبي محمد

الصلاة على النبي
الصلاة على النبي

بعض الناس يصلون على سيدنا النبي محمد ﷺ بمقولة: (اللهم صل على نبينا محمد طب القلوب ودواء العافية)، هل هذا مشروع؟ الصحيح في الأمر، إنه ليس مشروع قول ذلك، وفيه إبهام يخشى منه الالتباس على الناس. 

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ولكن أفضل الصلاة على سيدنا النبي، هي الصلاة الإبراهيمية، وفيه نقول: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد) .

 هذه الصلاة هي الصلاة المعروفة الثابتة عن النبي ﷺ ولها أنواع، وبأي نوع منها صلى فقد فعل المشروع إذا كان من الأنواع الثابتة عنه ﷺ.

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