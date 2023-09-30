أنهت حياة والدتها وذهبت الى الصلاة.."جارة ضحية العنف تكشف المستور"

تجردت سيدة من كل مشاعر الانسانية وتلطخت يديها بدماء والدتها، ولم ترحم كبر سنها، واقدمت على إنهاء حياتها بضربات قاتلة بعصا حديدة على رأسها حتى سقطت الأم على الأرض ودماءه تسيل بالمكان ثم ذهبت للصلاة!

"بوابة الوفد" انتقلت إلى مسرح الجريمة ببولاق الدكرور ، والتقت بجيران الحاجة "اعتدال" الضحية لمعرفة كواليس تلك الجريمة التى هزت محافظة الجيزة.

وقالت "الحاجة فكرية"، أن المتهمة تدعي "ولاء" تبلغ من العمر 45 عاما كانت تعتدي على والدتها يومياً مرددة نسمع أصوات استغاثة تقول "هموت يابنتي ارحميني" حاولت الدفاع عنها وكنت أصعد الى شقتها اجد مأساة الابنه العاقة تضرب والدتها بطريقة بشعة، وتقول "ملكيش دعوة انا عارفة بعمل اي".

واستكملت الحاجة فكرية أنه في يوم الواقعة سمعوا صوت المتهمة وهي تتعدى على والدتها بالضرب كالمعتاد، حدث صوت ارتطام شديد وبعد ذلك اختفى الصوت تماماً ذهبت المتهمة إلى الصلاة فى المسجد وبعد عودتها تخبرهم بأن والدتها توفيت وفاة طبيعية مبررة ذلك: رحت اصلي رجعت لقيتها ضربة نفسها بسبب حالتها النفسية السيئة.

واستكلمت الحديث، المتهمة حاولت أبعاد الشبهه الجنائية واتخذت الإجراءات لاستخراج تصريح دفن وفاة طبيعية حضر أحد الأطباء لمناظرة جثمان والدتها ، لكن تبين له بعد الكشف عليها أن الوفاة ليست طبيعية وعلى الفور أبلغ الأجهزة الأمنية، فجثة السيدة "اعتدال" بها اثار تعذيب وجرح بالرأس يشير إلى أنها كانت تتعرض للعنف ليتم كشف لغز الجريمة وتم القبض على المتهمة أشكر رجال المباحث على مجهودهم وحسبي الله ونعم الوكيل فى القاتله والقصاص سيجعلها عبرة لغيرها.

مسرح الجريمة

المتهمة: ماما عصبتني فضربتها ماتت

بررت "الاء" المتهمة أمام جهات التحقيق سبب ارتكابها الجريمة ، بأن والدتها لم تسمع الكلام، فكنت اعاملها بعنف كما أنها تعاني من حالة نفسية سيئة تجعلها تتصرف دون وعي فكنت أفعل ذلك معها لكي تنصع لأوامري.

واضاف : يوم الواقعة فى السابعة صباحاً حدثت مشادة كلامية فقررت التعدي عليها بالضرب كالمعتاد لكن تلك المرة كانت القاضية فضربتها على رأسها،ما أسفر عن وفاتها في الحال ،مرددة "بتعصبني ومش بتسمع الكلام واستريحت منها"،

و باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع المتهمة بالتخلص من والدتها وأمرت النيابة بحبس الابنة المتهمة بقتل والدتها المسنة ببولاق الدكرور، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول ملابسات الواقعة.