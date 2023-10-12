موعد مباراة مصر وزامبيا الودية .. والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب هزاع بن زايد في الإمارات لمتابعة المواجهة الودية المرتقبة بين منتخبي مصر وزامبيا.

وتأتي المباراة في إطار الإستعدادات لإنطلاق تصفيات بطولة كأس العالم وكأس أمم أفريقيا خلال الفترة المقبلة.

ويخوض الفراعنة مباراة ودية ثانية أمام المنتخب الجزائري في ختام المعسكر الحالي.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا لمحو الصورة السيئة للمنتخب في وديته الأخيرة أمام تونس.

وتلقى المنتخب المصري أول خسارة له تحت قيادة فيتوريا أمام نسور قرطاج بالقاهرة، بعد سلسلة من الإنتصارات في المباريات الودية والتصفيات المؤهلة لامم أفريقيا.

موعد مباراة مصر وزامبيا الودية

تنطلق مباراة منتخب مصر أمام زامبيا في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزامبيا الودية

تنقل مباراة منتخب مصر أمام زامبيا بشئكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس.