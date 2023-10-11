ميدو يفسر سر بداية موديست الباهتة مع الأهلي

فسر الإعلامي الرياضي أحمد حسام (ميدو) نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، سر البداية الباهتة للنجم الفرنسي أنتوني موديست مهاجم النادي الأهلي الجديد مع الفريق الأحمر.

وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن موديست مهاجم متميز وسبق أن شاهده في أوروبا خاصة بالدوري الفرنسي ولكنه ليس جاهزاً بدنياً.

وأضاف:" السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي سيعطي الفرصة كاملة لموديست لاستعادة مستواه ولكنه سيعطي الفرصة لكهربا فور عودته من الإيقاف لقيادة الهجوم لأنه الأكثر جاهزية".

موعد مباراة الأهلي وسيمبا القادمة

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر الجاري على الملعب الوطني مكابا، بذهاب دور الـ8 من دوري السوبر الأفريقي.

في حين ستقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الثلاثاء 24 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي، ومن المقرر أن تذاع المباراتين عبر قناة AD SPORTS 1 الحاصلة على حقوق بث الدوري الأفريقي.