منصب جديد لمحمد شوقي في قطاع ناشئي الأهلي

قرر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المشرف العام على الكرة، عقب اجتماعه اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح، وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وفي حضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة، تعيين الكابتن محمد شوقي نائبًا للكابتن بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين.

جاء هذا القرار في إطار تدعيم القطاع بالكوادر الفنية المؤهلة في ظل تعدد المهام التي تحتاج إلى جهود كبيرة.

ووقع الاختيار على الكابتن محمد شوقي نظرًا لما يملكه من سيرة ذاتية متميزة، وتمتعه بكفاءة عالية وشهادات تدريبية ومقومات شخصية تساعد على إفراز المواهب، فضلًا عن تاريخه الكبير مع الأهلي، وتحقيقه العديد من الإنجازات عندما كان لاعبًا على المستويين المحلي والقاري.