عاجل
وزير الخارجية الإيطالي: مصر أساسي السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بوتين يصف القضية الفلسطينية الإسرائيلية بـ "المُعقدة والحساسة"
الأربعاء 11 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منصب جديد لمحمد شوقي في قطاع ناشئي الأهلي

محمد شوقي
محمد شوقي

قرر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المشرف العام على الكرة، عقب اجتماعه اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح، وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وفي حضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة، تعيين الكابتن محمد شوقي نائبًا للكابتن بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين.

txt

سلة الأهلي يودع البطولة العربية من نصف النهائي بأداء رجولي

 جاء هذا القرار في إطار تدعيم القطاع بالكوادر الفنية المؤهلة في ظل تعدد المهام التي تحتاج إلى جهود كبيرة.

 ووقع الاختيار على الكابتن محمد شوقي نظرًا لما يملكه من سيرة ذاتية متميزة، وتمتعه بكفاءة عالية وشهادات تدريبية ومقومات شخصية تساعد على إفراز المواهب، فضلًا عن تاريخه الكبير مع الأهلي، وتحقيقه العديد من الإنجازات عندما كان لاعبًا على المستويين المحلي والقاري.

الجريدة الورقية