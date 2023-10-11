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الخميس 12 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رد مفاجئ من ميدو حول إمكانية تدريب موسيماني للزمالك

موسيماني
موسيماني

رد الإعلامي الرياضي أحمد حسام (ميدو) نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، على إمكانية تولي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الوحدة الإماراتي مهمة تدريب نادي الزمالك.

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وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن موسيماني مدرب محترف ومن الوارد أن يتولى قيادة أي فريق في مصر بخلاف النادي الأهلي سواء الزمالك وبيراميدز.

وأضاف:" سبق أن قاد كارتيرون الزمالك وهو مدرب سابق للأهلي كما أن هناك مدرب أجنبي سابق للأهلي وصاحب اسم كبير رحب بقيادة الفريق الأبيض من قبل".

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ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة يوم السبت الموافق 21 أكتوبر الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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