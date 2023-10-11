كريم ينزيما يكشف لأول مرة أسباب قدومه إلى الدوري السعودي

كشف النجم الفرنسي الدولي كريم بنزيما لاعب فريق اتحاد جدة لأول مرة أسباب قدومه إلى الدوري السعودي للمحترفين وقبوله فكرة التواجد بالمنطقة العربية والانضمام لكتيبة النمور.

قال بنزيما في تصريحاته لحساب الدوري السعودي للمحترفين باللغة الإنجليزية: " إنه مشروع ضخم من كل النواحي، وأردت أن أكون جزءً من هذهِ القصة ".

وأضاف النجم الدولي الفرنسي: " الدوري السعودي مشروع ضخم من كل النواحي، وأردت أن أكون جزءً من هذهِ القصة، حان الوقت لتحدي جديد بعد تحقيق كل شيء مع ريال مدريد ".

وتابع: " أتمنى تعويض كل الحب الذي منحني إياه الناس بـمستواي على أرضية الملعب ".

وواصل: " الفريق الحالي في الاتحاد لم يتغير كثيرًا عن فريق الموسم الماضي وهذا أمر جيد ".

بنزيما يتحدث عن السعودية ومكة المكرمة

وأكمل بنزيما متحدثًا عن المملكة العربية السعودية: " السعودية بلدة مُسلمة وشعبها منحني الحب، أريد المساهمة في تطور كرة القدم هنا، و رد محبتهم لي داخل الملعب ".

وتطرق بنزيما للحديث عن مكة المكرمة خلال لقاءه قائلًا: " مكان استثنائي، هنا تشعر بالنقاوة والسلام، هنا الحقيقة، أتمنى زيارة كل المسلمين لها، والإحساس بهذا الشعور ".