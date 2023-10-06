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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بنزيما يقود تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الأهلي في ديربي جدة

بنزيما
بنزيما

يستقبل الفريق الكروي بنادي إتحاد جدة نظيره فريق أهلي جدة في الديربي الأشهر بتاريخ مسابقة دوري روشن السعودي .

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 تقام مباراة ديربي جدة مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الجوهرة المشعة، ويحتل العميد المركز الثاني برصيد 19 نقطة بينما يمتلك الراقي 16 نقطة في المركز السادس.

تشكيل إتحاد جدة المتوقع 

من المتوقع أن يبدأ البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة مباراة الديربي بالتشكيل الأتي 

في حراسة المرمى: جروهي.

في خط الدفاع: أحمد بامسعود، حسن كادش، فيليبي، مهند الشنقيطي.

في خط الوسط: فابينيو، كانتي، رومارينيو، كورنادو.

في خط الهجوم: كريم بنزيما، عبد الرزاق حمد الله .

 

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