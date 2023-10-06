بنزيما يقود تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الأهلي في ديربي جدة

يستقبل الفريق الكروي بنادي إتحاد جدة نظيره فريق أهلي جدة في الديربي الأشهر بتاريخ مسابقة دوري روشن السعودي .

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تقام مباراة ديربي جدة مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الجوهرة المشعة، ويحتل العميد المركز الثاني برصيد 19 نقطة بينما يمتلك الراقي 16 نقطة في المركز السادس.

تشكيل إتحاد جدة المتوقع

من المتوقع أن يبدأ البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة مباراة الديربي بالتشكيل الأتي

في حراسة المرمى: جروهي.

في خط الدفاع: أحمد بامسعود، حسن كادش، فيليبي، مهند الشنقيطي.

في خط الوسط: فابينيو، كانتي، رومارينيو، كورنادو.

في خط الهجوم: كريم بنزيما، عبد الرزاق حمد الله .