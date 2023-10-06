عودة بنزيما.. تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الأهلي في الدوري السعودي

استقر المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لنادي الاتحاد، على تشكيل الفريق الذي سيخوض به مواجهة الأهلي اليوم الجمعة، في الجولة التاسعة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023-2024.

تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الأهلي اليوم

ويشهد تشكيل الاتحاد عودة كريم بنزيما لمركز الهجوم بعد تعافيه من الإصابة، فضلًا عن تأكد جاهزية نجولو كانتي وفابينيو للمشاركة في وسط الملعب خلال لقاء اليوم، ويضم التشكيل كل من:-

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

في خط الدفاع: مدالله العليان وقليبي لويس وحسن كادش وأحمد بامسعود.

في خط الوسط: نجولو كانتي وفابينيو.

في خط الوسط الهجومي: إيجور كورنادو ورومارينيو.

في خط الهجوم: كريم بنزيما وعبدالرزاق حمدالله.

يحتل الاتحاد المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة جمعها من 6 انتصارات وتعادل وهزيمة، على الجانب الأخر يحتل الاهلي المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 16 نقطة جمعها من الانتصار في خمسة مباريات والتعادل في لقاء وحيد وخسارة مواجهتين.