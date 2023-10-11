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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

قائمة إيسترن كومباني للقاء كهرباء الإسماعيلية

بوابة الوفد الإلكترونية

اختار خالد إينو المدير الفني لنادي إيسترن كومباني 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق صباح  اليوم الأربعاء، إستعدادا لمواجهة كهرباء الإسماعيلية المقرر لها غدا الخميس في الرابعة عصرًا بستاد إيسترن كومباني، ضمن مواجهات الجولة الأولى في مسابقة دوري الدرجة الثانية بمجموعة القاهرة.

جاءت القائمة علي النحو التالي:

حراسة المرمى :

أحمد عبد الحليم (بوسكا)

سعيد محمود فتحي

الدفاع :

عمرو زعفان  - أحمد عصام  - إيهاب يوسف - علي العربي - محمد جمعة - مصطفى إبراهيم.

الوسط :

محمد عبدالله - أسامة إبراهيم(كاچو) - أحمد سعيد الأعصر- الحسيني طه - أحمد طارق - أحمد سعيد (بلحة) - محمود مرسي. 

الهجوم :

محمد حسن - محمد أنور (الليمبي) - مصطفى بهاء-محمد عادل القرش - إسماعيل أشرف.

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