قائد زامبيا يؤكد جاهزيتهم لمواجهة منتخب مصر

أكد لوبامبو موسوندا قائد زامبيا، مساء اليوم الأربعاء، جاهزية فريقه لمواجهة منتخب مصر، غدا الخميس ودياً، إستعداداً لتصفيات أمم أفريقيا و كأس العالم.

تصريحات قائد زامبيا قبل مواجهة منتخب مصر

وقال قائد زامبيا في المرتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخب مصر::"جاهزون لمواجهة منتخب مصر صاحب الخبرات الكبيرة".

وأضاف قائد زامبيا: "المباراة مهمة من أجل زيادة الانسجام والتناغم بين عناصر الفريق قبل مباريات كأس أمم إفريقيا".

موعد مباراة مصر وزامبيا:



تبدأ مباراة مصر وزامبيا غدا الخميس في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لـ مباراة مصر وزامبيا:



تنقل مباراة مصر و زامبيا والتي يستضيفها ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، كما تنقلها قناة أون تايم سبورت 1 على الهواء مباشرة عبر قناتها الأولى.