الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

قائد زامبيا يؤكد جاهزيتهم لمواجهة منتخب مصر

لوبامبو موسوندا
لوبامبو موسوندا لاعب منتخب زامبيا

أكد لوبامبو موسوندا قائد زامبيا، مساء اليوم الأربعاء، جاهزية فريقه لمواجهة منتخب مصر، غدا الخميس ودياً، إستعداداً لتصفيات أمم أفريقيا و كأس العالم.

 

 

تصريحات قائد زامبيا قبل مواجهة منتخب مصر

وقال  قائد زامبيا في المرتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخب مصر::"جاهزون لمواجهة منتخب مصر صاحب الخبرات الكبيرة".

 

وأضاف قائد زامبيا:  "المباراة مهمة من أجل زيادة الانسجام والتناغم بين عناصر الفريق قبل مباريات كأس أمم إفريقيا".

 

موعد مباراة مصر وزامبيا:
 

تبدأ مباراة مصر وزامبيا غدا الخميس في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات.

 

القنوات الناقلة لـ مباراة مصر وزامبيا:


تنقل مباراة مصر و زامبيا والتي يستضيفها ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، كما تنقلها قناة أون تايم سبورت 1 على الهواء مباشرة عبر قناتها الأولى.

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