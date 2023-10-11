الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مراكز الشباب تواصل حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

بوابة الوفد الإلكترونية

واصلت وزارة الشباب والرياضة ، بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، ومن خلال الإدارة المركزية للتعليم المدنى ، بالتعاون مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب ، حث المواطنين والشباب علي المشاركة في ماراثون الإنتخابات الرئاسية المُقبلة ، تحت هشتاج #شارك_الكلمة_كلمتك  ، بمراكز الشباب وأندية محافظات الجمهورية ، ذلك في إطار الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية و نشر الوعي والتثقيف السياسي .

وقامت مراكز الشباب بتزيين أسوارها برسائل إعلامية ولافتات تحث المواطنين والشباب على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية .

وكُتب على اللافتات رسائل متنوعة أبرزها “إنزل شارك ٠٠ صوتك أمانة، هدفنا واحد ٠٠ صوتنا واحد ، اعمل الصح ٠٠ المشاركة مسؤولية، مصر الولاء ٠٠ انزل شارك ، قدمنا تحديات كبيرة ٠٠ انزل شارك "

يُذكر إن الهئية الوطنية للانتخابات ، قد أعلنت عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 5 لــ 14 أكتوبر الجاري .


 

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