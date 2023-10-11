مراكز الشباب تواصل حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

واصلت وزارة الشباب والرياضة ، بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، ومن خلال الإدارة المركزية للتعليم المدنى ، بالتعاون مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب ، حث المواطنين والشباب علي المشاركة في ماراثون الإنتخابات الرئاسية المُقبلة ، تحت هشتاج #شارك_الكلمة_كلمتك ، بمراكز الشباب وأندية محافظات الجمهورية ، ذلك في إطار الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية و نشر الوعي والتثقيف السياسي .

وقامت مراكز الشباب بتزيين أسوارها برسائل إعلامية ولافتات تحث المواطنين والشباب على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية .

وكُتب على اللافتات رسائل متنوعة أبرزها “إنزل شارك ٠٠ صوتك أمانة، هدفنا واحد ٠٠ صوتنا واحد ، اعمل الصح ٠٠ المشاركة مسؤولية، مصر الولاء ٠٠ انزل شارك ، قدمنا تحديات كبيرة ٠٠ انزل شارك "

يُذكر إن الهئية الوطنية للانتخابات ، قد أعلنت عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 5 لــ 14 أكتوبر الجاري .



