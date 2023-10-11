جيسي لينجارد في تشكيل الاتفاق لمواجهة الخالدية البحريني

ظهر النجم الإنجليزي الدولي جيسي لينجارد في تشكيل نادي الاتفاق السعودي لمواجهة الخالدية البحريني، مساء اليوم الأربعاء، في لقاء ودي لتجهيز اللاعبين خلال فترة التوقف الحالية.

لينجارد يقود تشكيل الاتفاق أمام الخالدية

أعلن المدرب الإنجليزي ستيفين جيرارد المدير الفني لنادي الاتفاق، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة الخالدية البحريني الاولى على ملعب النادي، خلال فترة التوقف.

وشهد التشكيل ظهور لينجارد الذي يخوض فترة تأهيلية مع فارس الدهناء في الفترة الحالية، بعدما وافق النادي بقيادة المدرب ستيفين جيرارد على انضمام اللاعب لهم لمدة شهر.

وضم تشكيل الاتفاق كل من:-

أمين بخاري في حراسة المرمى.

في خط الدفاع: مارسيل تيسيران وسعد آل موسي ومشعل العلائلي ومحمد عبدالرحمن.

في خط الوسط: فينالدوم ولينجارد وحامد الغامدي.

في خط الهجوم: محمد الكويكبي وأحمد الغامدي ومهند آل سعد.

وتواجد على مقاعد بدلاء الاتفاق أمام الخالدية البحريني كل من بلال الدواء وراضي العتيبي وعبدالله خطيب وفارس الغامدي وعبدالرحمن عبدالقادر وعبدالله خليفة وماجد دوران.