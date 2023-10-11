الأربعاء 11 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"غزة غزة رمز العزة".. الصحفيون المصريون يعلنون تضامنهم مع الشعب الفلسطيني

بوابة الوفد الإلكترونية

نظم عدد من الصحفيين المصريين، وقفة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، رافعين أعلام دولة فلسطين، مرددين هتافات :" غزة غزة رمز العزة.. تسقط تسقط إسرائيل.. فلسطين عربية رغم أنف الصهيونية"

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جمال عبدالرحيم: ليس غريب على نقابة الصحفيين مساندة الشعب الفلسطيني والدفاع عنه

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نقابة الصحفيين تُدشن يومًا تضامنيًّا مع الشعب الفلسطيني

وكان توافد قبل قليل، عدد من الصحفيين على مقر النقابة؛ للمشاركة فى اليوم التضامنى مع الشعب الفلسطيني المقاوم ضد إجرام آلك الحرب والقتل الصهيونية المتوحشة التى تسفك دماء شعب أعزل، وتقصف بيوت المدنيين، وتقتل الشيوخ والنساء والأطفال، وتستهدف المستشفيات بهمجية تليق بسارقى الأوطان.

 

ويشارك الصحفيون عدد من الفعاليات منها؛ تأريخ ما يتعرض له الشعب الفلسطينى المقاوم من جرائم وحشية وهجمات بربرية بتدوين رسائل مكتوبة للمقاومة الفلسطينية والشهداء في "دفتر تضامن"، وكذلك إشعال الشموع.

 

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