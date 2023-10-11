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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نتائج الجولة الثالثة من مسابقة دوري القسم الثاني

لافيينا
لافيينا

انتهت الجولة الثالثة من مسابقة دوري القسم الثاني "أ" وشهدت انتصار غزل المحلة على أبوقير للأسمدة بهدفين نظيفين فيما فاز حرس الحدود على الاتصالات بهدف نظيف.

ونجح فريق بتروجت في تحقيق العلامة كاملة بعد تحقيقه الانتصار الثالث على التوالي وإعتلاء جدول ترتيب دوري المحترفين، فيما خسر المصرية للاتصالات، والنجوم في دوري القسم الثاني.
 


نتائج الجولة الثالثة من دوري القسم الثاني:


غزل المحلة ضد أبوقير للأسمدة 2-0
حرس الحدود ضد الاتصالات 1-0
بتروجت علي بترول أسيوط 1-0
لافيينا ضد بروكسي 1-0
القناة ضد النجوم 3-0
دكرنس ضد أسوان 1-0
جمهورية شبين ضد مكادي 1-1
النصر للتعدين ضد مصر المقاصة 1-1
السكة الحديد ضد راية 2-2
وادي دجلة ضد طنطا  0-0

وكانت مواجهات الجولة الثالثة لمسابقة دوري المحترفين “ دوري القسم الثاني أ” أنتهت أمس الثلاثاء بمواجهتي وادي دجلة ضد طنطا، والسكة الحديد ضد راية.

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عبده يحيي أفضل لاعب في مباراة غزل المحلة و أبو قير للاسمدة

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غزل المحلة راحة 48 ساعة استعدادًا لمباراة وي القادمة

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غزل المحلة يفوز على أبو قير للأسمدة في دوري المحترفين "بالفيديو"


 

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