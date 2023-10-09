غزل المحلة راحة 48 ساعة استعدادًا لمباراة وي القادمة

منح خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة ، راحة لاعبي الفريق بعد لقاء أبو قير للاسمدة في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري للمحترفين .

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وتأتي الراحة لاعبي الفريق بهدف الاستشفاق والراحة من مباراتي حرس الحدود و أبو قير للاسمدة الماضية من مباراتي الدوري المحترفين .

كتب حساب غزل المحلة بيان رسمي عبر حسابة بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك " عن منح خالد عيد راحة لاعبي غزل المحلة بعد مباراة أبو قير للاسمدة قائلا :" قرر الكابتن خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة منح الفريق راحة 48 سـاعة من التدريبـات بعد الفـوز المهم على أبو قير للأسمـدة في الجولة الثالثـة من دوري المحترفيـن رفع بهم رصيده إلى 7 نقـاط احتل بهم صدارة الترتيب بشكل مؤقت , ويعود الفريق للتدريبــات يــوم الأربعـــاء المقبل لبدء الاستعدادات لمبــاراة وي.