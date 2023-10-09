عبده يحيي أفضل لاعب في مباراة غزل المحلة و أبو قير للاسمدة

أعلن حساب غزل المحلة الرسمي مساء اليوم الاثنين ، عن اختيار عبده يحيي لاعب الفريق أفضل لاعب في لقاء أبو قير للاسمدة ضمن منافسات دور الـ3 في الدوري المحترفين .

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كتب حساب غزل المحلة عبر حسابة الرسمي كاشفًا عن أفضل لاعب في مباراة غزل المحلة وأبو قير للأسمدة قائلا:" اختارت جماهير غزل المحلة عبر تصويت على الصفحة الرسمية للنادي لاعب الفريق عبده يحيى رجلاً لمباراة أبو قير الأسمدة ، ونجح يحيى في صناعة هدفين لفريقه في الشوط الثاني من عمر المباراة ، ليحصد الفريق نقطة السابعة في المسابقة ويتصدر جدول الترتيب بشكل مؤقت.

وظهر عبده يحيي بمستوي مميز في لقاء أبو قير للاسمدة وقاد للفريق لحصد أول ثلاث نقاط .

ونجح غزل المحلة في الفوز على نظيره أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد في الجولة الثالثة من الدوري المحترفين .

وحصل لاعبي غزل المحلة على راحة سلبية لمدة يومين استعدادًا لمباراة وي المقبلة في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز .