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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عبده يحيي أفضل لاعب في مباراة غزل المحلة و أبو قير للاسمدة

عبده يحيي
عبده يحيي

أعلن حساب غزل المحلة الرسمي مساء اليوم الاثنين ، عن اختيار عبده يحيي لاعب الفريق  أفضل لاعب في لقاء أبو قير للاسمدة ضمن منافسات دور الـ3 في الدوري المحترفين .

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كتب حساب غزل المحلة  عبر حسابة الرسمي  كاشفًا  عن أفضل لاعب في مباراة غزل المحلة وأبو قير للأسمدة قائلا:"  اختارت جماهير غزل المحلة عبر تصويت على الصفحة الرسمية للنادي لاعب الفريق عبده يحيى رجلاً لمباراة أبو قير الأسمدة ، ونجح يحيى في صناعة هدفين لفريقه في الشوط الثاني من عمر المباراة ، ليحصد الفريق نقطة السابعة في المسابقة ويتصدر جدول الترتيب بشكل مؤقت.

وظهر عبده يحيي  بمستوي مميز في لقاء أبو قير للاسمدة  وقاد للفريق لحصد أول ثلاث نقاط .

ونجح غزل المحلة  في الفوز على نظيره أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد في الجولة الثالثة من الدوري المحترفين .

وحصل لاعبي غزل المحلة على راحة سلبية لمدة يومين استعدادًا لمباراة وي المقبلة في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز .

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