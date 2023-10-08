غزل المحلة يفوز على أبو قير للأسمدة في دوري المحترفين "بالفيديو"

حقق غزل المحلة فوزًا مثيرًا على نظيره أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثالثة في دوري المحترفين.

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انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين غزل المحلة وأبو قير للأسمدة على ستاد غزل المحلة.

في بداية الشوط الثاني سجل خالد الإخميمي، لاعب غزل المحلة، الهدف الأول لمباراة أبو قير للأسمدة في الدقيقة 55 من أحداث الشوط الأول، وسجل رجب مارو الهدف الثاني في شباك أبو قير للأسمدة.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بفوز غزل المحلة على نظيره أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد.

بهذه النتيجة رفع غزل المحلة من رصيده عند النقطة 7 نقاط في جدول ترتيب الدوري المصري للمحترفين، فيما توقف رصيد أبو قير عند النقطة 3.