التحقيق في وفاة مزارع أثناء مشاجرة بالبحيرة

تباشر النيابة العامة التحقيق في وفاة مزارع أثناء مشاجرة حيث تلقى ضربة بالشوم أودت بحياته.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة وتحفظت النيابة العامة عليها لإصدار تصريح بالدفن بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وتاريخ حدوثها وما بها من إصابات.

وأمرت النيابة العامة باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، في السيطرة على مشاجرة بـ"الشوم" وجرى ضبط طرفي المعركة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجعات المعنية التحقيق.

وتعود البداية بتلقي مركز شرطة أبوالمطامير بمديرية أمن البحيرة، بلاغا بوجود مشاجرة بإحدى القرى بدائرة المركز.

وبالفحص والتقنين تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (مزارع "متوفى متأثرًا بإصابته"، ونجله)، طرف ثان:(مزارع ، ونجله) تعدى خلالها الطرف الثانى على المجنى عليه من الطرف الأول بعصا مما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته لخلافات الجيرة.

وتم ضبط الطرف الثانى واعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وتم بإرشادهما ضبط الأداة المستخدمة فى الواقعة.

وتحرر محضؤ بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار في الجيزة داخل عقار مملوك لهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بمنطقة العجوزة.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة القبض على 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل خاصتهم في حي الجيزة بالعجوزة.

وكلفت النيابة العامة بالتحفظ على الأدوات المضبوطة، كما أمرت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابستها.

وتمكنت رجال المباحث من القبض على 3 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار ملكهم في منطقة العجوزة بالجيزة.

وكشفت التحريات عن قيام 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملكهم كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة، بعدما تم استهداف العقار سابق الذكر وضبطهم وبحوزتهم أدوات التنقيب.

واعترف المتهمون بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار سالف الذكر بقصد التنقيب عن الآثار.

وفي حادث آخرى تباشر النيابة العامة في بنها التحقيق في حادث مصرع شخص ،أثناء عبوره طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، أمام قرية سندنهور التابعة لمدينة بنها في محافظة القليوبية.