بعد افتتاحه.. محتويات المتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية

تمثال رأس الإسكندر وآلهة الحكمة جزء من الآثار الموجودة في المتحف اليوناني الروماني، الذي يحتوي على مجموعة واسعة من الآثار التي عُثر عليها في الإسكندرية وما حولها، وهي في معظمها آثار من العصر البطلمي والعصر الروماني اللاحق له، وتحديدا منذ نشأة الإسكندرية في القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن الثالث بعد الميلاد.

تضم محتويات المتحف ما يلي:

المنحوتات:

تضم مجموعة المنحوتات في المتحف مجموعة متنوعة من التماثيل واللوحات الجدارية والأعمال النحتية الأخرى، التي تصور الآلهة والشخصيات التاريخية والمناظر الطبيعية. ومن أبرز هذه المنحوتات:

تمثال رأس الإسكندر الأكبر من الرخام الأبيض

تمثال رمسيس الثاني من الجرانيت الوردي

تمثال إلهة الحكمة أثينا من الرخام

تمثال إله الحب فينوس من الرخام

الفسيفساء:

تضم مجموعة الفسيفساء في المتحف مجموعة متنوعة من الفسيفساء، التي تصور مشاهد من الأساطير اليونانية والرومانية والحياة اليومية.

ومن أبرز هذه الفسيفساء:

فسيفساء صيد الأسماك من الإسكندرية

فسيفساء مشهد من الملحمة الإغريقية "الإلياذة"

فسيفساء مشهد من الملحمة الإغريقية "الأوديسة"

الآثار الجنائزية:

تضم مجموعة الآثار الجنائزية في المتحف مجموعة متنوعة من المومياوات والتوابيت والقطع الجنائزية الأخرى.

ومن أبرز هذه الآثار:

مومياء من العصر البطلمي

تابوت من العصر البطلمي

تابوت من العصر الروماني

الآثار الأخرى:

تضم مجموعة الآثار الأخرى في المتحف مجموعة متنوعة من الآثار الأخرى، مثل الأواني الفخارية والقطع الأثرية المعدنية والنقوش.

يضم المتحف أيضاً مجموعة من الأعمال الفنية المصرية القديمة التي تم جلبها من القاهرة والفيوم، مثل لوحات مومياوات الفيوم.

تُعرض محتويات المتحف في 27 صالة منفصلة، مرتبة حسب الموضوع أو العصر، ويضم المتحف أيضاً مكتبة ومتحف للأطفال، ويعد المتحف اليوناني الروماني أحد أهم المتاحف في مصر، وهو يُعد وجهة سياحية رئيسية في مدينة الإسكندرية.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح اليوم عددا من المشروعات، استهلها بافتتاح المتحف اليوناني الروماني بعد الترميم.