غدًا.. انقطاع المياه عن 6 مناطق سكنية بالقاهرة لتحويل خط رئيسي

تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرًا للقيام بأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000مم بسبب أعمال الصرف الصحى بمدينة السلام بالقاهرة، الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن جميع مراحل اسكانات (اطلس –المحمودية –اسكندريه –الجمهورية والقاهرة ) ومناطق ( الشواكر – محطة الصرف الصحى عقد 16 الجبل الاصفر).

وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة مساء يوم الخميس الموافق 12-10-2023 وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى الجمعة الموافق 13-10-2023.

الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

هذا وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة .وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125