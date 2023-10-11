أسعار النفط تعاود الارتفاع وبرنت يسجل 88.11 دولار للبرميل

عادت أسعار النفط، في الارتفاع من جديد خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11 أكتوبر، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 88.11 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 86.40 دولار للبرميل، وجاء ذلك مع استمرارية المعاناة من جانب المستثمرين من احتمال تعطل الإمدادات جراء التوترات في الشرق الأوسط.

وسجل خبراء نرويجيون ترددات اهتزاز وتوقعوا أنه انفجار محتمل في بحر البلطيق بالقرب من خط أنابيب غاز "بالتيك كونكتر" بين فنلندا وإستونيا.

وجاء في بيان نشرته جمعية رصد الزلازل "NORSAR": "رصدت NORSAR انفجارا محتملا قبالة سواحل فنلندا في بحر البلطيق في تمام الساعة 1:20 بالتوقيت المحلي في 8 أكتوبر 2023".

وصرحت شركة "جاسجريد فنلندا" المشغلة لخط أنابيب الغاز الاثنين، أنها أغلقت خط الغاز تحت البحر بين فنلندا وإستونيا، خلال الليل بعد انخفاض غير عادي في الضغط في الأنبوب مما قد يشير إلى حدوث تسرب.

وفي اليوم التالي، قالت الشركة إن "هناك أسبابا للاشتباه في أن أضرارا لحقت بخط أنابيب الغاز البحري"، ولم تقدم الشركة تفاصيل أكثر عن الموضوع.

وأكد رئيس وزراء فنلندا أن الحادث لا يمكن أن يكون لأسباب طبيعية، كما صرح الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو بتصاريح تؤيد ذلك.

وبحسب بيان الجمعية، فقد أشار خبراء الزلازل أن قوة الانفجار تقدر بـ1 درجة، وهو أقل بكثير من الانفجار الذي وقع في خط أنابيب غاز "السيل الشمالي" في سبتمبر من العام الماضي.

يذكر أن "بالتيك كونكتر" هو خط أنابيب غاز يمتد على طول قاع خليج فنلندا، بطول حوالي 80 كيلومترا، بين إنكو في فنلندا وبالديسكي في إستونيا، تم إطلاقه في ديسمبر 2019.

مخاوف من تأثر السوق

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن تصعيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ربما يؤثر على سوق النفط، بحسب ما نقلته وكالة تاس للأنباء.

وأضاف نوفاك، أن روسيا والسعودية ستناقشان، الأربعاء، الوضع في سوق النفط وأسعار الخام في ظل التصعيد الحالي في غزة.

هذه المخاوف عبر عنها أيضا، محافظ البنك المركزي الفرنسي، وعضو المركزي الأوروبي، فرانسوا فيلروي دو جالو، والذي قال الثلاثاء، إن البنك المركزي الأوروبي يشعر بالقلق بشكل خاص من تطورات أسعار النفط، جراء الوضع في إسرائيل.

وفي فرنسا أيضا، قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، إن التصعيد في غزة، يفترض أن يكون له عواقب "محدودة" على أسعار النفط والاقتصاد بشكل عام، لكن ذلك مشروط بأن لا تتحول الأمور إلى صراع إقليمي أوسع.