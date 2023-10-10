أسعار النفط تتراجع مع استمرار التصعيد في غزة

سجلت أسعار النفط، تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 87.97 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 86.22 دولار للبرميل.

قرر مجلس الأمن الدولي أن يعقد الخميس المقبل جلسة تصويت على إجراءات إعادة التفويض الخاصة بتطبيق القرار الأممي رقم 2146 الصادر فى 19مارس 2014، والقاضي بمكافحة عمليات التصدير غير المشروعة للنفط من ليبيا.

كما سيشهد عقد جلسة تشاورية في مجلس الأمن حول عمل وأنشطة قوة مراقبة فض الاشتباك في الجولان التابعة للأمم المتحدة سيكون مساعد الأمين العام لشئون الشرق الأوسط وآسيا والباسيفيك محمد خالد كياري متحدثًا فيها، وكانت قوة مراقبي الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في الجولان قد تشكلت في العام 1974 وبدأت عملها هناك بعد إبرام اتفاق وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل في نفس هذا العام، وتختص قوة المراقبة برصد أية خروقات لوقف إطلاق النار بموجب ما نص عليه قرار مجلس الأمن الذي يحمل الرقم 2689 الصادر في 29 يونيو الماضي ممدا مهمة قوة المراقبة في الجولان لمدة 6 أشهر تنتهى في 31 ديسمبر المقبل.

قال محللون: “إن الاضطرابات قد تدفع الولايات المتحدة أيضًا إلى تشديد عقوباتها على إيران والإضرار بصادرات النفط الإيراني”.

قال متحدث باسم البيت الأبيض، الإثنين: “إن إيران متورطة على الرغم من أن الولايات المتحدة ليس لديها معلومات مخابراتية أو أدلة، تشير إلى مشاركة إيران المباشرة في الهجمات”.

في إشارة أكثر إيجابية للإمدادات، قالت مصادر: “إن فنزويلا والولايات المتحدة أحرزتا تقدمًا في المحادثات التي يمكن أن تفضي إلى تخفيف العقوبات على كاراكاس، من خلال السماح لشركة نفط أجنبية إضافية واحدة على الأقل، بالحصول على النفط الخام الفنزويلي في ظل بعض الشروط”.

تحركات الأسعار:

بحلول الساعة 4:38 بتوقيت غرينتش، انخفض خام برنت 46 سنتًا بما يعادل 0.53 بالمئة إلى 87.68 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتًا أو 0.61% إلى 85.86 دولار للبرميل.

كان الخامان القياسيان ربحا أكثر من 3.50 دولار الإثنين، بفعل أنباء الصراع بعد تراجعهما بشدة في تعاملات متقلبة الأسبوع الماضي.